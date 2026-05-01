Melhor transição possível, diz Greg Abel, sobre suceder Buffett

Greg Abel, CEO da Berkshire Hathaway, surpreendeu os investidores da empresa na tarde desta sexta-feira, 1º. Ele apareceu no bazar de pechinchas, uma feira que ocorre todos os anos as vésperas do encontro anual de acionistas, em Omaha.

O evento reune investidas da Berkshire vendendo produtos com preços reduzidos para acionistas e acontece no espaço ao lado onde a conferência será realizada, neste sábado 2.

Abel parou para cumprimentar e tirar fotos com os frequentadores da feira. A EXAME entrou na fila junto com os demais acionistas e conseguiu fazer duas perguntas ao executivo.

EXAME: O senhor esta animado para o evento de amanhã?

Greg Abel: Muito animado. Estou orgulhoso da Berkshire, da base que construímos, e a oportunidade de seguirmos adiante como um time.

EXAME: Vai sentir falta do sr. Buffett ao seu lado?

Greg Abel: O importante é que ele vai estar. Não podíamos ter uma transição melhor. Ele é uma grande pessoa, um grande líder, um grande amigo.

O que é o bazar de pechinchas da Berkshire Hathaway

Greg Abel, CEO da Berkshire Hathaway

O bazar de barganhas é uma tradição do encontro anual de investidores da Berkshire Hathaway. Os frequantadors chegaram cedo, formaram filas e enfrentaram o frio, pra garantir um souvenir com desconto.

Só entra na feira quem tem ações da Berkshire Hathaway. Na prática os frequentadores compram de empresas em que elas investem, dando uma força para esses negócios.

O bazar mostra o quanto o portfólio da Berkshire é diversificado. Tem fabricante de barcos, tênis, carpete pra pet, pesticidas e doces, muitos doces. Buffet é fã de açúcar, adora uma Coca-Cola sabor cereja e sempre falou que se alimenta como um menino de seis anos.

Como Buffett passou o bastão para Greg Abel, muitas das ativações ja estao trazendo a imagem do novo CEO da Berkshire. O executivo está na empresa ha mais de 20 anos. Era uma sucessão esperada, mas ele vai ter muito trabalho pela frente pra se tornar uma imagem tão icônica quanto Warren Buffet e Charlie Munger.