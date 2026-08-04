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McDonald's sobe após lucro superar expectativas e troca de CEO nos EUA

Mercado americano perde ritmo e McDonald's aposta em nova estratégia para retomar vendas

McDonald's: ações sobem após lucro superar expectativas de Wall Street. ( Oleksii Chumachenko/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

McDonald's: ações sobem após lucro superar expectativas de Wall Street. ( Oleksii Chumachenko/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 08h58.

O McDonald's superou as expectativas de lucro no segundo trimestre, anunciou uma troca no comando de sua operação nos Estados Unidos e viu suas ações reagirem positivamente no pré-mercado de Nova York na manhã desta terça-feira, 3.

Por volta das 8h38 (horário de Brasília), os papéis (MCD) subiam 1,61%, a US$ 269,42. E, enquanto o desempenho internacional segue sólido, o mercado americano cresceu em ritmo inferior ao das demais regiões, de acordo com os dados do balanço divulgados hoje.

O lucro por ação ajustado foi de US$ 3,38, acima da estimativa de US$ 3,32 compilada pela LSEG e divulgada pela CNBC. Já a receita somou US$ 7,10 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção de US$ 7,13 bilhões.

Por outro lado, o lucro líquido alcançou US$ 2,36 bilhões ou US$ 3,32 por ação, acima dos US$ 2,25 bilhões ou US$ 3,14 por ação registrados em igual período do ano passado.

Excluindo despesas de reestruturação e outros itens não recorrentes, o lucro por ação subiu para US$ 3,38. A receita líquida também avançou 4% na comparação anual, mas não foi suficiente para bater a meta dos analistas.

EUA continuam sendo o principal ponto de atenção

As vendas em mesmas lojas (SSS, em inglês) cresceram 1,3% no mundo, em linha com as estimativas da StreetAccount. Nos EUA, porém, o avanço foi mais modesto, de 0,8%. O tíquete médio aumentou, mas o fluxo de clientes caiu durante o trimestre.

O crescimento das vendas vem sendo sustentado, principalmente, por um gasto maior por pedido, e não pelo aumento do número de consumidores nas lojas, segundo fontes consultadas pela agência.

Parte dessa desaceleração também reflete uma base de comparação mais difícil. Em maio, o McDonald's lançou uma nova linha de bebidas geladas e refrigerantes artesanais nos EUA, mas enfrentou forte base de comparação anual, quando a campanha ligada ao filme "Minecraft" impulsionou as vendas.

A divisão de mercados internacionais operados diretamente pela companhia, todavia, registrou crescimento de 1,5% nas vendas em mesmas lojas. Já os mercados internacionais licenciados, operados por parceiros locais, avançaram 1,9%, o melhor resultado entre as três divisões da rede.

Troca de presidência na operação dos Estados Unidos

O McDonald's também anunciou que Skye Anderson será a nova presidente da operação americana a partir de hoje. Ela substitui Joe Erlinger, que liderava a divisão havia mais de seis anos e permanecerá na companhia como conselheiro até o início de 2027, em uma transição planejada.

Com 26 anos de empresa, Anderson ocupava o cargo de diretora de operações do McDonald's USA. Também liderou a área de Global Business Services e comandou a região oeste dos EUA por quatro anos, segundo informações compiladas pela CNBC.

Durante sua gestão nessa região, o fluxo de caixa médio por restaurante aumentou US$ 100 mil e as vendas em mesmas lojas cresceram mais de 30%.

Em nota, o CEO Chris Kempczinski afirmou que espera trabalhar em conjunto com a nova presidente para acelerar o desempenho da operação americana. "Tenho plena confiança de que ela é a líder ideal para esta próxima fase de nossas operações nos EUA", esclareceu.

"Tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com a Skye durante grande parte de sua carreira e recorri a ela diversas vezes para liderar alguns de nossos negócios e iniciativas de transformação mais importantes, pois ela é uma agente de mudança comprovada, capaz de agir com urgência para mobilizar o nosso sistema", acrescentou.

Plano mira retomada do crescimento nos EUA

A mudança visa acelerar o negócio nos EUA. Em junho, durante sua convenção global de franqueados, o McDonald's apresentou um plano baseado no novo design dos restaurantes, melhorias em alimentos e bebidas, inovação apoiada em dados de consumidores e um atendimento mais ágil.

O objetivo é fortalecer a posição da marca como primeira opção do consumidor em diferentes ocasiões de compra. Segundo Kempczinski, a estratégia global tem funcionado, mas ainda há espaço para acelerar o desempenho no maior mercado da companhia.

"Embora nossa estratégia esteja funcionando em todo o mundo, vemos uma oportunidade de elevar o padrão nos EUA e acelerar o desempenho em nosso maior mercado", detalhou o CEO.

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