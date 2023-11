Magazine Luiza (MGLU3) e Casas Bahia (BHIA3) lideram quedas do Ibovespa na Black Friday. Por quê?

A Black Friday é uma das datas mais importantes para as varejistas listadas na bolsa. No entanto, as duas principais companhias do setor, a Magazine Luiza (MGLU3) e a Casas Bahia (BHIA3), estão na lanterna do Ibovespa desta sexta-feira, 24. E o motivo para a queda das ações pouco tem a ver com uma baixa adesão do público pelas ofertas — inclusive, uma terceira companhia tem sido a estrela do dia.

Por volta das 15h40, MGLU3 tinha baixa de 7,37%, enquanto BHIA3 recuava 6,9%. O índice Bovespa também operava no vermelho, recuando 0,90%, aos 125.443 pontos.

Por que Magalu e Casas Bahia estão caindo na bolsa?

Como aponta Fernando Ferrer, analista da Empiricus Research, o pregão desta sexta-feira é marcado por uma maior aversão ao risco por parte dos investidores. Tanto é que a maioria dos ativos listados operam em queda. Segundo ele, isso por si só já explicaria as baixas das varejistas hoje, mas ele pontua que há outro fator envolvido: o Mercado Livre (MELI34).

“O Mercado Livre soltou uma nota falando que, do dia 1° até 23 de novembro, houve um faturamento equivalente a três Black Fridays e que registraram o aumento entre 50% e 100% no valor bruto de vendas por hora — que é um dos mais importantes indicadores para as marcas de marketplace”, explica Ferrer.

Cai MGLU3 e BHIA3, sobe MELI34

E se de um lado os papéis MGLU3 e BHIA3 caem no Ibovespa, os BDRs do MELI34 operam com uma alta de 0,81%. O analista da Empiricus destaca que os investidores têm observado o Mercado Livre abocanhar a preferência do público e ganhado força e espaço no varejo.

“Obviamente, quem está perdendo espaço são os principais concorrentes, que são Magalu e Casas Bahia. O Mercado Livre está vindo bem forte nesta Black Friday e ocupando espaço desses players”, afirma.

A tese de Ferrer é embasada pelo Itaú BBA, que na manhã desta sexta-feira de Black Friday divulgou um relatório com algumas reflexões sobre a data comemorativa. Usando dados da Neotrust, eles destacam que o Mercado Livre registrou um dos maiores ganhos de participação de mercado, em relação ao tráfego de usuários online, de 2 pontos percentuais. Embora o relatório não cite Magazine Luiza e Casas Bahia, os analistas do banco pontuam que o markeplace aproveitou a lacuna deixada pela Americanas (AMER3).

