Leilão de imóveis entre Santander e Zuk tem descontos de até 80% em campanha de Natal

O final do ano no Brasil é marcado por diversos momentos de descontos, como a Black Friday e as campanhas de final de ano. Neste cenário, as empresas de leilão não ficam de fora dessa. Em uma campanha de Natal, a Zuk, plataforma de leilões, em parceria com o Santander, promove no dia 4 de dezembro um leilão de imóveis com descontos de até 80%.

Ao todo, serão 165 propriedades localizadas nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Nas capitais, as empresas oferecem o benefício de desocupação. Além disso, os débitos de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o condomínio serão quitados pelo vendedor até a data das vendas.

As ofertas vão de R$ 36 mil, para um terreno desocupado de 500 m², em Sete Lagoas (MG), até R$ 6 milhões, para uma casa, de 1.140 m² de área construída, em Barueri (SP).

Como participar do leilão?

As negociações acontecem de forma totalmente online. Para participar, basta se cadastrar no Portal Zuk, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. As opções também estão disponíveis no site do Santander Imóveis.

As condições de pagamento variam a cada oferta, incluindo opções de desconto à vista ou financiamento dependendo do lote. Todos os lances estão condicionados à aprovação do banco.