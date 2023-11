Petrobras (PETR4): previsão é perfurar 50 novos poços entre 2024-2028

A gerente executiva de Planejamento Estratégico da Petrobras, Renata Szczerbacki, disse nesta sexta-feira, 24, que a petroleira planeja perfurar 50 novos poços entre 2024 e 2028. A executiva participou de coletiva de imprensa sobre o novo Plano Estratégico, em hotel da zona sul do Rio de Janeiro. Desse total 25 poços seriam na região Sudeste, 16 na Margem Equatorial e 9 em outros países, informou Szczerbacki.

A frente de exploração de petróleo e gás vai receber investimentos de US$ 7,5 bilhões nos próximos cinco anos, conforme descrito no Plano Estratégico divulgado na quinta-feira 23.

Pouco mais de 41% disso vai ser investido nas Bacias do Sudeste. Igual valor, US$ 3,1 bilhões, serão reservados à Margem Equatorial, o que mostra sua centralidade no curto e médio prazos da companhia.

Exploração da Margem Equatorial pela Bacia Potiguar

Hoje a estatal planeja começar a explorar Margem Equatorial pela Bacia Potiguar para, depois, chegar às demais bacias como a da Foz do Amazonas, cuja licença ambiental é hoje travada pelo Ibama e Ministério do Meio Ambiente.

O restante, US$ 1,3 bilhão, está reservado à exploração fora do País, informou a Petrobras.

Para efeito de comparação, no plano anterior (2023-2027), a Petrobras havia reservado US$ 6 bilhões para exploração, sendo US$ 3 bilhões para a Margem Equatorial, valor que se manteve praticamente estável.