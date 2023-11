iPhone 14 está no menor preço em 6 meses; veja ofertas da Black Friday

O celular da Apple iPhone 14 está sendo ofertado por R$ 4.298,80, no menor preço dos últimos 6 meses, segundo o Buscapé, R$ 583,70 mais barato que o normal. Confira as ofertas selecionadas abaixo e ficha técnica do aparelho (os valores e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio):

O iPhone 14, lançado em 2022, está disponível nas cores meia-noite, roxo estelar, vermelho, azul, e amarelo. Seu design apresenta a parte frontal em Ceramic Shield, a parte traseira em vidro, e uma estrutura de alumínio.

Ficha técnica do iPhone 14

Display : 6,1 polegadas

Resolução : 1170 x 2532 pixels a 460 ppp

Tecnologia de tela : Super Retina XDR OLED

Processador : A15 Bionic

Memória : 6GB

Armazenamento : 128GB, 256GB ou 512GB

Sistema operacional : iOS

Bateria : 3279 mAh

Conectividade : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB, NFC, GPS

Câmera dupla : uma grande angular de 12 MP (f/1.5) e outra ultra-wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal : 12MP (f/1.9)

Gravação de vídeo: em 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps ou 60 fps; 1080p a 25 fps, 30 fps ou 60 fps; 720p a 30 fps

Vale a pena optar pelo iPhone 14 Pro?

Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Pro, lançados em 2022, compartilham características em comum. Ambos oferecem opções de capacidade de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, e apresentam uma tela Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas, classificados como IP68 para resistência a respingos, água e poeira.

