Lucro da BB Seguridade (BBSE3) cresce 8% no 1º trimestre; BrasilPrev é destaque

A BB Seguridade registrou lucro líquido de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 8,3% na comparação anual. O resultado, embora 8% menor que o do último trimestre de 2024, reflete a resiliência do grupo.

A receita consolidada somou R$ 2,52 bilhões, avanço de 6,2% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Principal subsidiária do grupo, a BrasilSeg teve lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, alta de 8,7% em 12 meses, mas queda de 12,4% em relação ao trimestre anterior.



A performance foi impactada por um aumento na sinistralidade, especialmente em seguros rurais.



Por outro lado, o resultado de investimentos da BrasilSeg avançou 39,7% em um ano, somando R$ 283 milhões e ajudando a suavizar os impactos operacionais.

Já a BrasilPrev, braço de previdência do grupo, teve desempenho positivo no trimestre, com lucro líquido de R$ 356 milhões — alta de 17% frente ao mesmo período de 2024.



O avanço foi sustentado por menor pressão de despesas e leve expansão nas receitas com taxas de administração, apesar da queda de 20% nas contribuições para planos de previdência em base anual.



A linha de investimentos da BrasilPrev reverteu prejuízo do mesmo trimestre do ano passado.

Entre outras subsidiárias, a BB Corretora, responsável pela distribuição de produtos, teve lucro de R$ 849 milhões (+7% em um ano).

Já a BrasilCap, voltada à capitalização, foi o destaque negativo do trimestre: o lucro caiu 24% em um ano, para R$ 54 milhões, devido à fraca performance da carteira de investimentos.