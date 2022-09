Itaúsa (ITSA4): Moody's eleva rating de crédito e vê diversificação de portfólio

A Itaúsa (ITSA4) comunicou ao mercado nesta terça-feira, 13, que teve o seu rating de crédito corporativo de longo prazo elevado pela agência Moody's.

O rating da Itaúsa foi elevado de 'AA.br' para 'AA+br' e teve sua perspectiva de crédito corporativo definida como estável. A Moody's explica que a mudança no rating se da por conta da diversificação do portfólio da Itaúsa, pela manutenção de baixos níveis de alavancagem e posição confortável de liquidez para o serviço das dívidas.

É importante ressaltar que a Itaúsa concluiu na segunda-feira, 12, os investimentos na companhia de mobilidade CCR (CCRO3), que foram feitos em conjunto com a Votorantim.

Ao todo, a holding de investimentos de capital aberto aportou R$ 2,9 bilhões, comprando 10,3% da CCR. A partir de agora, Roberto Setubal, ex-presidente do Banco Itaú (ITUB4) e Vicente Assis irão fazer parte do boarding da companhia.

Além disso, a Itaúsa fechou o seu programa de recompra de ações há mais de um mês, e em 18 meses de funcionamento a companhia adquiriu 8,4 milhões de ações preferências e 3,5 milhões ordinárias, totalizando um investimento de cerca de R$ 130 milhões.

No fato relevante divulgado pela Itaúsa, a companhia aponta que a mudança de rating é um reconhecimento da sua prudência em gestão financeira.

"A elevação do rating de crédito da Itaúsa pela Moody’s demonstra a prudência da Companhia na gestão financeira e do seu nível de alavancagem, bem como a disciplina na alocação eficiente do capital e busca pela criação sustentável de valor aos acionistas e à sociedade.", completa a Itaúsa.

Resultados da Itaúsa (ITSA4) no 2T2

No segundo trimestre do ano, a Itaúsa teve um recuo de 12,5% em seu lucro líquido se comparado com o mesmo período em 2021, totalizando R$ 3,076 bilhões.

