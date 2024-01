IRB (IRBR3) sobe mais de 10% e lidera altas do Ibovespa; entenda o que está acontecendo

As ações do IRB (IRBR3) lideram as altas do Ibovespa desta terça-feira, 23. Na véspera, a resseguradora divulgou seus resultados de novembro, cuja reversão de um prejuízo para o lucro deu gás aos investidores no pregão de hoje. Por volta das 13h, os papéis IRBR3 subiam 10,15%, cotados a R$ 41,67.

De acordo com o relatório periódico mensal, enviado à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em novembro a companhia contabilizou um lucro líquido de R$ 24 milhões. Um ano antes, houve um prejuízo de R$ 48,5 milhões. No acumulado dos 11 meses de 2023, o IRB obteve R$ 110,1 milhões, frente a um prejuízo de R$ 633,7 milhões na comparação com o ano anterior.

Santander eleva IRB (IRBR3) para neutro

O Santander está entre os otimistas com o IRB. Em relatório divulgado nesta terça, os analistas do banco espanhol dizem esperar que 2024 seja um ano melhor para a resseguradora, refletindo os resultados de seu processo de recuperação. “Embora acreditemos que a companhia ainda não tenha atingido seu potencial máximo, os ganhos devem melhorar substancialmente.”

Eles preveem um lucro líquido de R$328 milhões (+153% em relação ao ano anterior), equivalente a um retorno sobre patrimônio médio (ROAE) de 8%. Essas projeções, somadas às mudanças no IRB ao longo de 2023, os levaram a introduzir um preço-alvo de R$46 para o fim deste ano fiscal, além de elevar a recomendação da ação para neutro. “Estamos mais otimistas sobre a lucratividade do IRB, pois a empresa parece estar no caminho certo para proporcionar uma expansão significativa dos lucros por ação (EPS) nos próximos anos.”

BTG é mais cauteloso

Mas nem todos estão tão otimistas com os números reportados pelo IRB. O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) pontua que a melhoria mensal decorreu principalmente de resultados de subscrição mais fortes, enquanto a receita de investimentos diminuiu e a taxa de imposto aumentou.

“O IRB vem encolhendo, o que é prejudicial para os números de subscrição (principalmente diluição de custos) e prejudica sua capacidade de gerar/reinvestir prêmios e produzir resultados financeiros”, dizem os analistas. Além disso, eles destacam que o balanço da resseguradora melhorou em termos de capital e provisões técnicas, mas também graças a uma menor receita. O banco reiterou a sua recomendação de venda para as ações do IRB, com preço-alvo a R$ 38,5.

