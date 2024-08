Queda nos papéis reduziu em mais de US$ 100 bilhões o valor de mercado da Nvidia

As ações da Nvidia despencaram 6,38% no pregão desta quinta-feira depois que o último relatório de lucros da fabricante de chips não correspondeu às altas expectativas de Wall Street, apesar da receita ter mais que dobrado no último trimestre. No pré-mercado desta sexta as ações ganhavam fôlego, subindo 1,55% (às 6h de Brasília).

Essa queda nos papéis reduziu em mais de US$ 100 bilhões o valor de mercado da maior fabricante de chips para IA do mundo. Mesmo assim, as ações da Nvidia ainda subiram mais de 140% o desde o início de 2024, segundo o Financial Times.

Tranquilizando o mercado

A Nvidia, que relatou lucros após o fechamento do mercado na quarta-feira, tentou tranquilizar os investidores dizendo que a próxima próxima geração de seus poderosos chips de IA iriam gerar "vários bilhões de dólares" em receita neste ano fiscal, apesar de problemas na produção.

O CEO Jensen Huang disse ao Financial Times que atrasos no processador de IA de próxima geração não prejudicariam os planos da companhia de produzir uma nova versão de seu principal produto a cada ano.

A receita no trimestre que foi até o final de julho ficou em US$ 30 bilhões, um aumento de 122% em relação ao ano passado e à frente das previsões dos analistas, de US$ 28,7 bilhões. Os investidores, no entanto, estavam esperando uma previsão de receita ainda maior.

Alguns analistas acreditam que os lucros da Nvidia tornaram tão importantes para os mercados financeiros dos EUA quanto as decisões de política monetária do Federal Reserve devido à sua posição como um "indicador" para a indústria de tecnologia.

Barra alta demais

Analistas ouvidos pela Reuters disseram que os números em si foram bons, mas não espetaculares como nos trimestres anteriores. A visão que se tem é que a Nvidia é uma ótima empresa que ainda está aumentando a receita em 122%, mas parece que a "barra foi definida um pouco alta demais nesta temporada".

A previsão de receita e margem bruta para o trimestre não correspondeu a um histórico recente de superação das metas de Wall Street, ofuscando uma batida na receita do segundo trimestre e lucros ajustados, bem como a revelação de uma recompra de ações de US$ 50 bilhões.

Nos últimos três trimestres, a Nvidia registrou crescimento de receita de mais de 200%, mas a empresa parece que perdeu um pouco a capacidade de superar estimativas - cada sucesso leva Wall Street a aumentar ainda mais suas metas.

O CEO Jensen Huang destacou a forte demanda pelos poderosos processadores da empresa, que se tornaram os "cavalos de batalha" da IA generativa, como o ChatGPT da OpenAI. "Você tem mais e mais e mais", disse ele a analistas em uma teleconferência, descrevendo a demanda.