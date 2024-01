‘Grande aposta para 2024’: veja ação recomendada por analista da Empiricus

Uma das principais apostas para 2024: é assim que a analista de ações Larissa Quaresma, que atua pela Empiricus Research, define a ação da Cosan (CSAN3), um dos maiores conglomerados de infraestrutura e energia do Brasil.

Em entrevista ao programa Giro do Mercado da última segunda-feira (8), no YouTube do Money Times, a analista destacou que CSAN3 tem tudo para ser um grande destaque da Bolsa neste ano.

Essa expectativa se deve, especialmente, à provável continuidade na redução da taxa Selic. Grande parte do mercado espera que haja cortes de meio ponto percentual ao longo das próximas reuniões do Copom, comandadas por Roberto Campos Neto.

Segundo o último boletim Focus, a expectativa é de que a Selic termine o ano de 2024 a 9% ao ano. Mas a analista ressalta que, caso o cenário internacional colabore, ainda existe a possibilidade de uma aceleração nesses cortes.

E, por “cenário internacional”, é claro que estamos falando, especialmente, sobre o controle dos juros e da inflação nos Estados Unidos.

Segundo Larissa, essa queda dos juros nos próximos meses tende a beneficiar ações de empresas com três características principais:

As chamadas cíclicas domésticas ;

Com ciclo longo de maturação – ou seja, que demoram 5, 10 ou 15 anos para verem suas avenidas de crescimento realmente fortalecidas e maduras;

Que estejam dentro de um nível “aceitável” de alavancagem e que, com juros menores, possam ver parte de suas dívidas se transformar em uma maior geração de caixa.

A Cosan (CSAN3) é a principal recomendação de investimento deste mês da analista, por ser uma companhia que reúne todos esses fatores.

Mas não só isso: existem, ainda, outros três motivos que tendem a beneficiar os papéis da Cosan no curto prazo, e você pode conhecê-los na sequência.

Veja 3 razões para comprar o papel da Cosan (CSAN3) agora

A analista Larissa Quaresma destaca que Cosan é um “grande caso de infraestrutura brasileiro”, e que pode ver o preço da ação ser muito beneficiado pelo ciclo de queda dos juros.

“Ao mesmo tempo, essa é uma empresa com qualidade na execução, além de um histórico comprovado de alocação de capital com altos retornos para o acionista. Sem dúvidas, um dos grandes destaques para janeiro e talvez uma das principais apostas para 2024”, disse durante a entrevista.

E apesar de ser uma companhia com perfil de maturação longo, a analista ressalta que esses fatores podem fazer com que Cosan tenha um bom desempenho no curto prazo, trazendo retorno aos acionistas ainda em 2024:

1) Combustíveis

Segundo Larissa, a possível normalização do setor de combustíveis no país tem tudo para beneficiar a Cosan este ano por meio de sua controlada Raízen (RAIZ4).

Isso acontece porque boa parte do Ebitda da empresa vem da Raízen Mobilidade, seu “braço” responsável pela distribuição de combustíveis. Uma queda no valor do petróleo e a normalização da atuação da Petrobras podem ser benignos para a atuação desse negócio.

“Isso significaria uma volta de racionalidade para a competição desse setor”, ressalta Larissa.

2) Etanol próprio

Com canaviais próprios, que produzem açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar, a Raízen é hoje a maior produtora individual de açúcar do mundo.

Por isso, Larissa explica que um evento favorável de curto prazo no preço internacional do açúcar também tende a beneficiar os papéis da Cosan, controladora da Raízen.

3) Ação barata

Por fim, o principal fator de curto prazo que favorece a recomendação de Cosan é seu valuation: segundo Larissa, os papéis CSAN3 estão muito baratos na Bolsa atualmente.

Negociando a cerca de R$ 19,52 (preço do último fechamento), a ação conta com um desconto de aproximadamente 20%, na visão da analista.

Em resumo, para Larissa Quaresma, essa é uma ação:

De empresa que tende a se beneficiar profundamente do ciclo de redução dos juros no Brasil;

Com qualidade na execução e um histórico comprovado de alocação de capital que resulta em altos retornos ao acionista;

Que é ótima opção de investimento pensando no longo prazo , já que possui avenidas de crescimento com maturação longa;

Mas que, devido a alguns fatores da economia nacional e internacional, pode já entregar valorizações interessantes em 2024 ;

E que ainda está negociando muito abaixo do que deveria na Bolsa.

Carteira recomendada: Cosan é só uma das 10 melhores ações para comprar agora

É por tudo isso que a Cosan (CSAN3) foi a grande novidade da carteira de ações recomendadas pela analista em janeiro.

Todo mês, Larissa Quaresma atualiza seu portfólio com 10 papéis da Bolsa que, em sua visão, são os que possuem maior potencial de gerar lucros para o investidor – mas sem deixar a segurança do patrimônio de lado.

O potencial de Cosan é tanto que ela foi escolhida como a principal aposta da analista para a carteira de janeiro – com chances, ainda, de ser um dos maiores destaques da Bolsa em 2024.

Mas como diversificar é importante, não adianta ter apenas CSAN3 na carteira: a carteira recomendada pela analista conta com outras 9 ações que possuem atrativos diversos, como o potencial de distribuir dividendos “gordos” ou de surfar avenidas de crescimento ainda pouco exploradas da economia nacional.

Para conhecer a carteira da analista você não precisa pagar nada nem possuir conta em alguma corretora.

Assim, você pode saber quais são as principais oportunidades da Bolsa em 2024, conhecer a tese de investimento por trás de cada uma delas e, só depois, decidir o que vale a pena ou não acrescentar à sua carteira.

Clique no botão abaixo e acesse de graça a carteira com 10 ideias de investimento para janeiro:

