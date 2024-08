Ibovespa opera próximo à estabilidade de olho em inflação dos EUA e Pnad Contínua

O Ibovespa opera, na sessão desta sexta-feira, 30, em alta de 0,08% aos 136.150 pontos. O dia marca o o último pregão do mês de agosto e caminha para fechar em campo positivo -- com alta de mais de 6% e renovação da máxima histórica por três dias seguidos.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,08% aos 136.150 pontos

Repercussão da Pnad Contínua

Hoje, investidores acompanham a agenda dos indicadores, o destaque local é a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a taxa de desemprego ficou em 6,8% no trimestre até julho, em linha com o previsto.

Apesar de não ter sido surpresa, um desemprego maior poderia segurar as apostas de uma manutenção na taxa Selic em setembro. Isso porque, na quarta-feira, 28, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que o Brasil abriu 188.021 vagas em julho, totalizando 1,49 milhão no ano, mais que todos os empregos de 2023.

Com um mercado de trabalho mais aquecido, a tese de que o Comitê de Política Monetária (Copom) pode subir juros se fortalece. No início da semana, as apostas para a manutenção da taxa estavam em 36%. Hoje, após a divulgação dos dados, o número caiu para 11,75%. A maioria (45%) aposta agora em uma alta de 0,50 pontos percentuais (p.p.).

PCE dos EUA

Nos Estados Unidos, o foco é a divulgação do Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) de julho, métrica preferida do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para medir a inflação.

O PCE subiu para 2,5% na comparação anual de julho, ante previsão de 2,6%. Já o núcleo do índice avançou 0,2% em julho, em relação a junho, em linha com as projeções, enquanto subiu para 2,6% na comparação anual, ligeiramente abaixo das estimativas de 2,7%.

A renda pessoal, por sua vez, subiu para 0,3% em julho, frente às expectativas de 0,2%. Os gastos com consumo subiram em linha com o estimado, 0,5% no mês.

Após a divulgação do PCE, a plataforma FedWatch, do CME Group, mostra que 67,5% do mercado aposta em uma redução de 0,25 p.p., enquanto 32,5% acredita que o Fed será mais agressivo e cortará 0,50 pontos percentuais. Após os dados, a chance do Fed cortar os juros em 0,25 p.p. em setembro cresceu ligeiramente para 69,5%.

Dólar hoje

Ontem, novos dados dos EUA mostraram que a economia americana pode estar sobreaquecida, o que refletiria em um Fed mais cauteloso. Nesse cenário, o mercado de câmbio reagiu e fechou, na quinta-feira, 29, em alta de 1,20%, cotado a R$ 5,623.

Visando conter o avanço do dólar, pela primeira vez em mais de dois anos, o Banco Central (BC) realiza um leilão de venda de dólares à vista nesta sexta-feira. O leilão ocorreu entre 9h30 e 9h35 e tinha limite de vendas de, no máximo, US$ 1,5 bilhão. Na última venda, em abril de 2022, foram vendidos US$ 571 milhões. Por volta das 12h20, a moeda americana avançava 0,51% a R$ 5,652.

O movimento, na prática, é uma intervenção na taxa de câmbio e visa conter o aumento do valor da moeda americana. Desde o começo do ano até o fechamento desta quinta-feira, 29, a moeda já valorizou quase 15,9%, impactada por incertezas fiscais e monetárias que pairavam sobre o mercado brasileiro -- e agora o sobreaquecimento da economia americana.

Um detalhe é que o leilão ocorre no dia do fechamento da taxa Ptax, taxa de referência entre o real e o dólar comercial que é utilizada na formação de contratos derivativos, cálculos de importação e exportação e diversas operações financeiras que envolvem transações estrangeiras. Nesses dias, o dólar por si só já apresenta maiores volatilidades.

Como é calculado o índice Bovespa?

O principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho de uma carteira teórica de ativos, cada um com seu peso na composição do índice.

O Ibovespa funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações no mercado, onde cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Portanto, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso significa que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.