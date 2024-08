Motorola Edge 40 ou Moto G54: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Motorola Edge 40 e o Moto G54, ambos lançados pela Motorola em 2023, é importante analisar como cada um atende às diferentes necessidades dos usuários em 2024. Os dois modelos oferecem boas especificações, mas se destacam em diferentes áreas, o que pode influenciar a escolha dependendo do perfil de uso.

Tela

O Motorola Edge 40 vem equipado com uma tela P-OLED de 6,55 polegadas, com resolução de 2400 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de 144Hz. Essa combinação oferece uma experiência visual superior, com cores vibrantes e transições suaves, ideal para usuários que priorizam qualidade de imagem e fluidez em jogos e vídeos.

Por outro lado, o Moto G54 possui uma tela FHD+ de 6,5 polegadas, também com resolução de 2400 x 1080 pixels, mas com uma taxa de atualização de 120Hz. Embora um pouco inferior à do Edge 40, essa tela ainda garante uma boa qualidade visual, especialmente para quem busca um bom custo-benefício.

Câmeras

O Motorola Edge 40 conta com um conjunto de câmeras mais avançado, incluindo uma traseira dupla com um sensor principal de 50 MP com estabilização óptica de imagem (OIS) e uma câmera ultra-angular de 13 MP. A câmera frontal é de 32 MP, oferecendo gravação de vídeo em 4K, o que pode ser atraente para quem valoriza fotos e vídeos de alta qualidade.

O Moto G54 possui uma configuração mais simples, com uma câmera traseira dupla composta por um sensor principal de 50 MP e uma câmera macro de 2 MP. A câmera frontal é de 16 MP. Esse conjunto é suficiente para boas capturas no dia a dia, mas não oferece os recursos avançados presentes no Edge 40.

Bateria

Ambos os modelos possuem baterias de longa duração, mas diferem em capacidade e velocidade de carregamento. O Motorola Edge 40 tem uma bateria de 4400 mAh, com suporte para carregamento rápido de 68W, proporcionando uma recarga mais rápida e conveniente. Já o Moto G54 vem com uma bateria de 5000 mAh, que garante mais tempo longe da tomada, mas com um carregamento rápido de 33W, mais lento em comparação com o Edge 40.

Performance

O Motorola Edge 40 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020 e 8GB de RAM, o que garante um desempenho ágil, especialmente para usuários que utilizam aplicativos exigentes ou jogam com frequência. O Moto G54, por sua vez, utiliza o processador MediaTek Dimensity 7020, também com 8GB de RAM, oferecendo uma performance sólida, mas ligeiramente inferior em comparação ao Edge 40.

Em resumo, o Motorola Edge 40 é uma escolha mais robusta para usuários que buscam desempenho premium, câmeras de alta qualidade e carregamento rápido. Já o Moto G54 é uma opção mais acessível que ainda oferece boas especificações, sendo ideal para quem busca um equilíbrio entre custo e performance.

Ficha técnica do Moto G54

Processador : MediaTek Dimensity 7020

: MediaTek Dimensity 7020 Memória : 8GB RAM + 256GB armazenamento

: 8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões : 161,56 mm x 73,82 mm x 8,59 mm, 192 g

: 161,56 mm x 73,82 mm x 8,59 mm, 192 g Tela : FHD+, 6,5", 2400 x 1080, 120Hz

: FHD+, 6,5", 2400 x 1080, 120Hz Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 16 MP (f/2.4)

: 16 MP (f/2.4) Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional : Android 13

: Android 13 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C 2.0 Segurança : Sensor de impressão digital lateral

: Sensor de impressão digital lateral Áudio : Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes estéreo, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica Conteúdo da Embalagem: Moto G54, adaptador, cabo USB-C, capa protetora, guia rápido, cartão de garantia

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Processador:

MediaTek Dimensity 8020

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 158,43 mm

Largura: 71,99 mm

Espessura: 7,58 mm

Peso: 172 g

Tela:

P-OLED, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 144Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (OIS)

Ultra-angular: 13 MP

Câmera Frontal:

32 MP

Bateria:

4400 mAh

Carregamento rápido de 68W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

Recursos Adicionais: