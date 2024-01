Ibovespa agora: bolsa opera em alta de olho nos estímulos da China

O Ibovespa desta terça-feira, 23, opera em alta. Novamente, a sessão será marcada por uma agenda vazia, mas os investidores repercutem decisões vindas do Japão e da China durante a madrugada. Além disso, no Brasil, o mercado segue de olho na política industrial anunciada ontem.

Do outro lado do mundo, o Bank of Japan (BoJ) manteve inalterado o juro em 0,10% negativo e também o limite superior do rendimento do título de 10 anos em 1%. O presidente da instituição, Kazuo Ueda, afirmou que o país está no caminho para alcançar a meta de inflação de 2%. O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) anual, divulgado nesta madrugada, recuou de 2,7% para 2,6% frente a expectativa de alta para 2,8%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,61%, aos 127.360 pontos.

Mas o que de fato está movimentando as bolsas ao redor do mundo é uma notícia da Bloomberg, que aponta que a China avalia um pacote de US$ 280 bilhões para estabilizar o mercado de ações. O movimento viria após tentativas anteriores de restaurar a confiança dos investidores terem falhado e levado o primeiro-ministro Li Qiang a pedir medidas enérgicas.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, destaca que o minério de ferro tem subido em meio a essas movimentações. “A commodity sobe na expectativa da demanda chinesa e agora surfa sobre os rumores de estímulos na economia.”

Já no Brasil, os investidores acompanham as decisões recentes de Brasília. Ontem os temores em relação às contas públicas voltaram a pesar, em meio a incertezas sobre a reoneração da folha de pagamentos e sobretudo refletindo o anúncio da nova política industrial do governo, que prevê investimentos de R$ 300 bilhões até 2026.

Ao comentar a questão da reoneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vai se "deixar levar" por pressões na discussão. Ele ressaltou, em entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura, que o diálogo sobre o tema está aberto entre os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Haddad disse que uma eventual revisão da meta de déficit zero traçada para 2024 não foi discutida com Lula.

“A entrevista do Haddad repercutiu sobre uma possível revisão da meta de déficit traçada para 2024, em que deve ocorrer uma desidratação das medidas apresentadas pelo governo e vai trazer volatilidade para bolsa hoje também ao longo da semana”, avalia Gabriel Meira especialista e sócio da Valor Investimentos.

Além disso, o mercado avalia os dados da arrecadação de dezembro e o consolidado de 2023. No último mês do ano passado, o valor arrecadado foi de R$ R$ 231,225 bilhões. O número superou a mediana de R$ 224,75 bilhões na pesquisa do Projeções Broadcast (R$ 216,316 bilhões a R$ 241 bilhões).

Maiores altas do Ibovespa

IRB (IRBR3): +8,86%

BRF (BRFS3): +4,47%

Minerva (BEEF3): +4%

Maiores quedas do Ibovespa

PetroReconcavo (RECV3): -1,83%

Pão de Açúcar (PCAR3): -1,40%

3R Petroleum (RRRP3): -0,93%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,53%, a R$ 4,962. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,24%, cotado a R$ 4,927.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

