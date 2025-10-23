Intel sai do vermelho e lucra US$ 4 bi no 3º tri com impulso da IA

A fabricante de chips Intel registrou lucro líquido de US$ 4,1 bilhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de US$ 16,6 bilhões reportado um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 23. O lucro por ação foi de US$ 0,90, contra prejuízo de US$ 3,88 no ano anterior.

A receita, por sua vez, totalizou US$ 13,7 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior e acima dos US$ 13,14 bilhões estimados pelo consenso LSEG. No after-market, as ações da companhia subiam 7,60%, a US$ 41,09.

Para Lip-Bu Tan, CEO da Intel, os resultados do terceiro trimestre refletem a melhora na execução e o progresso constante em relação as prioridades estratégicas da companhia.

“A IA está acelerando a demanda por computação e criando oportunidades atraentes em todo o nosso portfólio, incluindo nossas principais plataformas x86, novos esforços em ASICs e aceleradores específicos e serviços de fundição. As CPUs e o ecossistema líderes do setor da Intel, juntamente com nossa exclusiva fabricação lógica de ponta e P&D nos EUA, nos posicionam bem para capitalizar essas tendências ao longo do tempo”, afirmou.

O balanço do trimestre foi primeiro após o investimento de US$ 5,7 bilhões do governo dos Estados Unidos na empresa, em agosto. A Intel também recebeu um investimento de US$ 5 bilhões de sua antiga rival Nvidia em setembro, com acordo para integrar CPUs da Intel aos chips de IA da Nvidia, que dominam 90% do mercado de processadores de inteligência artificial.

O CFO David Zinsner destacou que os investimentos recentes fortalecem o balanço e aumentam a flexibilidade operacional da companhia. “Essas medidas demonstram o papel fundamental da Intel no ecossistema de tecnologia”, disse.

Já a margem bruta saltou 23,2 pontos percentuais, saindo de 15% no 3T24 para 38,2% no 3T25.

Projeções

A Intel prevê uma receita de US$ 12,8 bilhões a US$ 13,8 bilhões no quarto trimestre de 2025.

A companhia espera um lucro por ação de US$ 0,08. abaixo dos US$ 0,10 por ação estimados pelos analistas, segundo dados de consenso da Bloomberg.

De acordo com a Intel, a previsão ficou abaixo do projetado pelo mercado porque as estimativas da empresa não incluem a receita da Altera, uma empresa de semicondutores que a empresa se desfez parcialmente no terceiro trimestre.