Ibovespa vira para queda após dados do Caged

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, abriu em alta na manhã desta quarta-feira, 26, mas virou para queda após os dados do Caged. Por volta das 11h15, o índice operava em leve queda de 0,19% aos 125.738 pontos.

Os investidores acompanham a divulgação dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro de 2025. No primeiro mês do ano, foram criadas 137.303 vagas formais de emprego com carteira assinada. Na segunda-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia adiantado a expectativa de 100 mil novas vagas.

Juros futuros reagem aos dados do Caged

A expectativa do mercado era a criação de 48 mil vagas. Com os dados acima do esperado, os juros futuros ampliaram a alta, com as principais taxas subindo mais de 10 pontos. O contrato para janeiro de 2027 avançou para 14,580%, ante 14,590% no ajuste anterior. Para janeiro de 2029, a taxa passou de 14,530% para 14,525%, enquanto o vencimento de janeiro de 2031 recuou de 14,650% para 14,640%.

A leitura dos investidores é a expectativa que pode não haver tanto espaço para desaceleração da alta de juros.

Pesquisa Genial/Quaest aponta alta desaprovação

No radar dos investidores também está a pesquisa Genial/Quaest sobre a avaliação do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem desaprovação superior a 60% em seis dos oito estados mais populosos do país, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 26. A pesquisa avaliou a opinião da população sobre a gestão petista nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás.

Balanços

O dia também é marcado pela repercussão dos resultados do quarto trimestre de 2024. À noite, a Petrobras (PETR4) divulga seus números. Nos Estados Unidos, a Nvidia (NVDA) reporta seu balanço após o fechamento do mercado.

A Ambev (ABEV3) reportou lucro líquido de R$ 5,024 bilhões no quarto trimestre de 2024, um avanço de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A receita líquida da companhia cresceu 35,2%, totalizando R$ 50,415 bilhões, enquanto o Ebitda teve alta de 34,5%, atingindo R$ 9,619 bilhões. Na manhã de hoje, as ações operavam em alta de 4%

A WEG (WEGE3) registrou lucro líquido de R$ 1,7 bilhão no quarto trimestre de 2024, uma queda de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida da companhia foi de R$ 10,8 bilhões, um aumento de 26,4% na comparação anual e de 9,8% frente ao terceiro trimestre de 2024. O Ebitda somou R$ 2,4 bilhões, alta de 30,5% sobre o mesmo período de 2023 e de 7,3% em relação aos três meses anteriores. No acumulado do ano, a WEG registrou um lucro de R$ 6 bilhões, com uma receita total de R$ 38 bilhões. As ações caíam 6,20% na manhã de hoje.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.