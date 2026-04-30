Ibovespa sobe com Vale e bancos, apesar de Petrobras; dólar recua

Depois de seis sessões consecutivas de queda, o Ibovespa abriu as negociações desta quinta-feira, 30, em alta, enquanto o dólar recuava frente ao real. Por volta das 10h40, o principal índice da B3 subia 0,88%, aos 186.372 pontos. No mesmo horário, a moeda americana caía 0,34%, cotada a R$ 4,985, após ter voltado ao patamar de R$ 5 na véspera.

O movimento positivo na bolsa brasileira era disseminado. Dos 82 papéis da carteira, 67 operavam em alta. O avanço era puxado principalmente pelos grandes bancos, que sobem em bloco e recuperam parte das perdas recentes. A Vale (VALE3), que chegou a cair quase 6% na sessão anterior, avançava 2,39%.

Entre as blue chips, porém, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) seguiam na contramão e recuavam 0,86%, acompanhando a queda dos preços do petróleo no mercado internacional. O Brent, referência global, caía 3,63%, com o barril a US$ 113,75, enquanto o WTI recuava 2,45%, a US$ 104,25.

A abertura reflete um alívio na percepção de risco no exterior, somado à queda das commodities, especialmente o petróleo.

Ainda assim, o cenário segue marcado por incertezas, diante da ausência de avanços claros nas negociações entre Estados Unidos e Irã e do tom mais cauteloso adotado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que na véspera reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,50% ao ano.

Nesse contexto, o movimento desta manhã é visto mais como uma correção após as perdas recentes.

No radar, também pesa o ambiente político doméstico, com a rejeição de Jorge Messias ao STF indicando maior força da oposição no Congresso. No campo eleitoral, cresce a percepção de antecipação de medidas por parte do governo diante de pesquisas mais apertadas, segundo análise da Eleven Financial.