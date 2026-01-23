Invest

Veja o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da bolsa brasileira

Números do ano cheio de 2025 também serão divulgados; empresas do IBrX 100 começam a reportar em fevereiro

Saiba quando Vale e Petrobras vão divulgar os resultados do 4º trimestre de 2025. (Eduardo Frazão/Exame)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12h00.

Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 12h00.

Quais empresas da bolsa de valores brasileira vão surpreender o mercado financeiro com seu desempenho no quarto trimestre de 2025? Quais conseguiram atravessar melhor mais uma fase de juros altos da economia? Para quem investe nas empresas do IBrX 100, índice das 100 ações mais negociadas na B3, vai ter essa respostas a partir do início de fevereiro.

Como já é de costume, os grandes bancos estão entre os primeiros a divulgar números, na primeira semana do mês que vem. Pelo peso que têm no Ibovespa, os balanços prometem fazer preço. A maior parte das empresas que compõem o índice IBrX 100 vai lançar os seus balanços durante os dias 23 a 26 de fevereiro e do meio para o fim de março. As companhias têm um período maior para apresentar os resultados nesta temporada, já que revelarão, também, os números consolidados do ano cheio.

As blue chips, empresas de maior peso da bolsa, como Vale e a Petrobras, vão reportar seus balanços no começo de março. Confira o calendário completo:

Veja a agenda de balanços do 4º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas do índice IBrX 100:

CompanhiaTickerData de divulgaçãoSetor
Itaú UnibancoITUB404/02/26Bancos
Santander BrasilSANB1104/02/26Bancos
BradescoBBDC3 / BBDC405/02/26Instituições Financeiras
MultiplanMULT305/02/26Propriedades Comerciais
Porto SeguroPSSA305/02/26Seguros
BB SeguridadeBBSE309/02/26Instituições Financeiras
BTG PactualBPAC1109/02/26Bancos
MotivaMOTV309/02/26Transportes
São MartinhoSMTO309/02/26Agro
SuzanoSUZB310/02/26Papel e Celulose
TIMTIMS310/02/26Telecom
Banco do BrasilBBAS311/02/26Instituições Financeiras
KlabinKLBN1111/02/26Papel e Celulose
RaízenRAIZ411/02/26Agro
TotvsTOTS311/02/26Tecnologia
AmbevABEV312/02/26Alimentos e Bebidas
AssaíASAI312/02/26Alimentos e Bebidas
CopasaCSMG312/02/26Saneamento
NeoenergiaNEOE312/02/26Elétricas
UsiminasUSIM513/02/26Mineração e Siderurgia
GerdauGGBR423/02/26Mineração e Siderurgia
Metalúrgica GerdauGOAU423/02/26Mineração e Siderurgia
Telefônica VivoVIVT323/02/26Telecom
C&ACEAB324/02/26Varejo
GPA (Pão de Açúcar)PCAR324/02/26Varejo Alimentar
IguatemiIGTI1124/02/26Propriedades Comerciais
CopelCPLE325/02/26Elétricas
Engie BrasilEGIE325/02/26Elétricas
IntelbrasINTB325/02/26Tecnologia
ISA EnergiaISAE425/02/26Elétricas
WEGWEGE325/02/26Bens de Capital
Axia EnergiaAXIA3 / 6 / 726/02/26Energia
B3B3SA326/02/26Instituições Financeiras
Caixa SeguridadeCXSE326/02/26Instituições Financeiras
IRB(Re)IRBR326/02/26Seguros
MarcopoloPOMO426/02/26Bens de Capital
RumoRAIL326/02/26Transportes
SaneparSAPR1126/02/26Saneamento
Auren EnergiaAURE303/03/26Energia
CosanCSAN303/03/26Óleo e Gás
LWSA (Locaweb)LWSA303/03/26Tecnologia
Raia DrogasilRADL303/03/26Varejo
CBACBAV304/03/26Mineração
UltraparUGPA304/03/26Óleo e Gás
EnevaENEV305/03/26Elétricas
FleuryFLRY305/03/26Saúde
Grupo GPSGGPS305/03/26Facilities
LocalizaRENT3 / RENT405/03/26Transportes
Lojas RennerLREN305/03/26Varejo
Magazine LuizaMGLU305/03/26Varejo
PetrobrasPETR3 / PETR405/03/26Óleo e Gás
TendaTEND305/03/26Construção Civil
ValeVALE305/03/26Mineração
EmbraerEMBR306/03/26Bens de Capital
DirecionalDIRR309/03/26Construção Civil
MRVMRVE309/03/26Construção Civil
AllosALOS310/03/26Propriedades Comerciais
CuryCURY310/03/26Construção Civil
PrioPRIO310/03/26Óleo e Gás
Azzas 2154AZZA311/03/26Varejo
BraskemBRKM511/03/26Petroquímica
Brava EnergiaBRAV311/03/26Óleo e Gás
Casas BahiaBHIA311/03/26Varejo
CognaCOGN311/03/26Educação
CSN MineraçãoCMIN311/03/26Mineração
SLC AgrícolaSLCE311/03/26Agro
Smart FitSMFT311/03/26Varejo
VibraVBBR311/03/26Óleo e Gás
YduqsYDUQ311/03/26Educação
ÂnimaANIM312/03/26Educação
EnergisaENGI1112/03/26Elétricas
EztecEZTC312/03/26Construção Civil
Grupo MateusGMAT312/03/26Varejo Alimentar
HyperaHYPE312/03/26Saúde
RandoncorpRAPT412/03/26Bens de Capital
ItaúsaITSA416/03/26Holding
NaturaNATU316/03/26Varejo
SabespSBSP316/03/26Saneamento
EcorodoviasECOR317/03/26Transportes
TaesaTAEE1117/03/26Elétricas
CVCCVCB318/03/26Turismo
MinervaBEEF318/03/26Alimentos e Bebidas
PetroRecôncavoRECV318/03/26Óleo e Gás
Petz / CobasiAUAU318/03/26Varejo
VivaraVIVA318/03/26Varejo
CemigCMIG419/03/26Elétricas
CyrelaCYRE3 / CYRE419/03/26Construção Civil
EquatorialEQTL325/03/26Elétricas
CPFL EnergiaCPFE326/03/26Elétricas
HapvidaHAPV326/03/26Saúde
MovidaMOVI326/03/26Transportes
BradesparBRAP427/03/26Mineração
VamosVAMO327/03/26Transportes
Rede D’OrRDOR330/03/26Saúde
SimparSIMH331/03/26Transportes
MarfrigMBRF3A definirAlimentos e Bebidas
