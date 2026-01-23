Veja o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da bolsa brasileira

Quais empresas da bolsa de valores brasileira vão surpreender o mercado financeiro com seu desempenho no quarto trimestre de 2025? Quais conseguiram atravessar melhor mais uma fase de juros altos da economia? Para quem investe nas empresas do IBrX 100, índice das 100 ações mais negociadas na B3, vai ter essa respostas a partir do início de fevereiro.

Como já é de costume, os grandes bancos estão entre os primeiros a divulgar números, na primeira semana do mês que vem. Pelo peso que têm no Ibovespa, os balanços prometem fazer preço. A maior parte das empresas que compõem o índice IBrX 100 vai lançar os seus balanços durante os dias 23 a 26 de fevereiro e do meio para o fim de março. As companhias têm um período maior para apresentar os resultados nesta temporada, já que revelarão, também, os números consolidados do ano cheio.

As blue chips, empresas de maior peso da bolsa, como Vale e a Petrobras, vão reportar seus balanços no começo de março. Confira o calendário completo:

Veja a agenda de balanços do 4º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas previstas para os resultados de empresas do índice IBrX 100: