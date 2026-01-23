Veja o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da bolsa brasileira

Saiba quando Vale e Petrobras vão divulgar os resultados do 4º trimestre de 2025. (Eduardo Frazão/Exame)
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 12h00.
Última atualização em 23 de janeiro de 2026 às 12h00.
Quais empresas da bolsa de valores brasileira vão surpreender o mercado financeiro com seu desempenho no quarto trimestre de 2025? Quais conseguiram atravessar melhor mais uma fase de juros altos da economia? Para quem investe nas empresas do IBrX 100, índice das 100 ações mais negociadas na B3, vai ter essa respostas a partir do início de fevereiro.
Como já é de costume, os grandes bancos estão entre os primeiros a divulgar números, na primeira semana do mês que vem. Pelo peso que têm no Ibovespa, os balanços prometem fazer preço. A maior parte das empresas que compõem o índice IBrX 100 vai lançar os seus balanços durante os dias 23 a 26 de fevereiro e do meio para o fim de março. As companhias têm um período maior para apresentar os resultados nesta temporada, já que revelarão, também, os números consolidados do ano cheio.
As blue chips, empresas de maior peso da bolsa, como Vale e a Petrobras, vão reportar seus balanços no começo de março. Confira o calendário completo:
|Companhia
|Ticker
|Data de divulgação
|Setor
|Itaú Unibanco
|ITUB4
|04/02/26
|Bancos
|Santander Brasil
|SANB11
|04/02/26
|Bancos
|Bradesco
|BBDC3 / BBDC4
|05/02/26
|Instituições Financeiras
|Multiplan
|MULT3
|05/02/26
|Propriedades Comerciais
|Porto Seguro
|PSSA3
|05/02/26
|Seguros
|BB Seguridade
|BBSE3
|09/02/26
|Instituições Financeiras
|BTG Pactual
|BPAC11
|09/02/26
|Bancos
|Motiva
|MOTV3
|09/02/26
|Transportes
|São Martinho
|SMTO3
|09/02/26
|Agro
|Suzano
|SUZB3
|10/02/26
|Papel e Celulose
|TIM
|TIMS3
|10/02/26
|Telecom
|Banco do Brasil
|BBAS3
|11/02/26
|Instituições Financeiras
|Klabin
|KLBN11
|11/02/26
|Papel e Celulose
|Raízen
|RAIZ4
|11/02/26
|Agro
|Totvs
|TOTS3
|11/02/26
|Tecnologia
|Ambev
|ABEV3
|12/02/26
|Alimentos e Bebidas
|Assaí
|ASAI3
|12/02/26
|Alimentos e Bebidas
|Copasa
|CSMG3
|12/02/26
|Saneamento
|Neoenergia
|NEOE3
|12/02/26
|Elétricas
|Usiminas
|USIM5
|13/02/26
|Mineração e Siderurgia
|Gerdau
|GGBR4
|23/02/26
|Mineração e Siderurgia
|Metalúrgica Gerdau
|GOAU4
|23/02/26
|Mineração e Siderurgia
|Telefônica Vivo
|VIVT3
|23/02/26
|Telecom
|C&A
|CEAB3
|24/02/26
|Varejo
|GPA (Pão de Açúcar)
|PCAR3
|24/02/26
|Varejo Alimentar
|Iguatemi
|IGTI11
|24/02/26
|Propriedades Comerciais
|Copel
|CPLE3
|25/02/26
|Elétricas
|Engie Brasil
|EGIE3
|25/02/26
|Elétricas
|Intelbras
|INTB3
|25/02/26
|Tecnologia
|ISA Energia
|ISAE4
|25/02/26
|Elétricas
|WEG
|WEGE3
|25/02/26
|Bens de Capital
|Axia Energia
|AXIA3 / 6 / 7
|26/02/26
|Energia
|B3
|B3SA3
|26/02/26
|Instituições Financeiras
|Caixa Seguridade
|CXSE3
|26/02/26
|Instituições Financeiras
|IRB(Re)
|IRBR3
|26/02/26
|Seguros
|Marcopolo
|POMO4
|26/02/26
|Bens de Capital
|Rumo
|RAIL3
|26/02/26
|Transportes
|Sanepar
|SAPR11
|26/02/26
|Saneamento
|Auren Energia
|AURE3
|03/03/26
|Energia
|Cosan
|CSAN3
|03/03/26
|Óleo e Gás
|LWSA (Locaweb)
|LWSA3
|03/03/26
|Tecnologia
|Raia Drogasil
|RADL3
|03/03/26
|Varejo
|CBA
|CBAV3
|04/03/26
|Mineração
|Ultrapar
|UGPA3
|04/03/26
|Óleo e Gás
|Eneva
|ENEV3
|05/03/26
|Elétricas
|Fleury
|FLRY3
|05/03/26
|Saúde
|Grupo GPS
|GGPS3
|05/03/26
|Facilities
|Localiza
|RENT3 / RENT4
|05/03/26
|Transportes
|Lojas Renner
|LREN3
|05/03/26
|Varejo
|Magazine Luiza
|MGLU3
|05/03/26
|Varejo
|Petrobras
|PETR3 / PETR4
|05/03/26
|Óleo e Gás
|Tenda
|TEND3
|05/03/26
|Construção Civil
|Vale
|VALE3
|05/03/26
|Mineração
|Embraer
|EMBR3
|06/03/26
|Bens de Capital
|Direcional
|DIRR3
|09/03/26
|Construção Civil
|MRV
|MRVE3
|09/03/26
|Construção Civil
|Allos
|ALOS3
|10/03/26
|Propriedades Comerciais
|Cury
|CURY3
|10/03/26
|Construção Civil
|Prio
|PRIO3
|10/03/26
|Óleo e Gás
|Azzas 2154
|AZZA3
|11/03/26
|Varejo
|Braskem
|BRKM5
|11/03/26
|Petroquímica
|Brava Energia
|BRAV3
|11/03/26
|Óleo e Gás
|Casas Bahia
|BHIA3
|11/03/26
|Varejo
|Cogna
|COGN3
|11/03/26
|Educação
|CSN Mineração
|CMIN3
|11/03/26
|Mineração
|SLC Agrícola
|SLCE3
|11/03/26
|Agro
|Smart Fit
|SMFT3
|11/03/26
|Varejo
|Vibra
|VBBR3
|11/03/26
|Óleo e Gás
|Yduqs
|YDUQ3
|11/03/26
|Educação
|Ânima
|ANIM3
|12/03/26
|Educação
|Energisa
|ENGI11
|12/03/26
|Elétricas
|Eztec
|EZTC3
|12/03/26
|Construção Civil
|Grupo Mateus
|GMAT3
|12/03/26
|Varejo Alimentar
|Hypera
|HYPE3
|12/03/26
|Saúde
|Randoncorp
|RAPT4
|12/03/26
|Bens de Capital
|Itaúsa
|ITSA4
|16/03/26
|Holding
|Natura
|NATU3
|16/03/26
|Varejo
|Sabesp
|SBSP3
|16/03/26
|Saneamento
|Ecorodovias
|ECOR3
|17/03/26
|Transportes
|Taesa
|TAEE11
|17/03/26
|Elétricas
|CVC
|CVCB3
|18/03/26
|Turismo
|Minerva
|BEEF3
|18/03/26
|Alimentos e Bebidas
|PetroRecôncavo
|RECV3
|18/03/26
|Óleo e Gás
|Petz / Cobasi
|AUAU3
|18/03/26
|Varejo
|Vivara
|VIVA3
|18/03/26
|Varejo
|Cemig
|CMIG4
|19/03/26
|Elétricas
|Cyrela
|CYRE3 / CYRE4
|19/03/26
|Construção Civil
|Equatorial
|EQTL3
|25/03/26
|Elétricas
|CPFL Energia
|CPFE3
|26/03/26
|Elétricas
|Hapvida
|HAPV3
|26/03/26
|Saúde
|Movida
|MOVI3
|26/03/26
|Transportes
|Bradespar
|BRAP4
|27/03/26
|Mineração
|Vamos
|VAMO3
|27/03/26
|Transportes
|Rede D’Or
|RDOR3
|30/03/26
|Saúde
|Simpar
|SIMH3
|31/03/26
|Transportes
|Marfrig
|MBRF3
|A definir
|Alimentos e Bebidas