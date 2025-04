Ibovespa opera volátil antes do feriado; dólar sobe 0,8%

O Ibovespa abriu nesta quarta-feira, 30, com de queda de 0,35%, às 10h24, aos 134.619,18 pontos, em dia de agenda carregada de indicadores econômicos e balanços corporativos nos Estados Unidos e no Brasil. Às 10h50, o principal índice da Bolsa zerou a perda.

Na véspera, o índice fechou o dia com alta de 0,06%, aos 135.092,99 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,oo%, aos 135.087 pontos

-0,oo%, aos 135.087 pontos Dólar hoje: R$ 5,6691, alta de 0,86%

No radar hoje

A economia dos Estados Unidos encolheu 0,3% no primeiro trimestre de 2025, segundo a primeira leitura do PIB divulgada pelo Bureau of Economic Analysis nesta manhã. O resultado contrariou as expectativas de alta de 0,4% e foi pressionado pelo aumento das importações e pela queda nos gastos do governo, apesar do avanço nos investimentos, consumo e exportações.

Indicadores do mercado de trabalho americano reforçam os sinais de desaceleração. O setor privado criou apenas 62 mil vagas em abril, segundo a ADP — menos da metade das 124 mil esperadas. Além disso, o número de vagas abertas caiu para 7,2 milhões em março, de 7,5 milhões em fevereiro. O relatório oficial de emprego (payroll) será divulgado na sexta-feira, 2, às 9h30.

No Brasil, a taxa de desemprego subiu para 7% no trimestre encerrado em março, uma alta de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, o número segue abaixo dos 7,9% registrados no mesmo período do ano passado, segundo o IBGE.

Na temporada de balanços, o Santander Brasil reportou lucro gerencial de R$ 3,86 bilhões no 1T25, alta de 27,8% na comparação anual, superando o consenso de mercado. Já a WEG lucrou R$ 1,54 bilhão no trimestre, crescimento de 16,4% sobre 2024, mas abaixo da expectativa de R$ 1,78 bilhão.

No final do dia, após o fechamento em Nova York, saem os resultados de Microsoft e Meta, com Apple e Amazon previstos para amanhã — quando o Brasil estará em feriado, mas Wall Street opera normalmente.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.