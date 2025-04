Santander vê lucro subir 27% no trimestre para R$ 3,9 bi; rentabilidade avança

Inaugurando a temporada de divulgação de resultados de bancos, o Santander Brasil (SANB11) registrou lucro líquido gerencial de R$ 3,86 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 27,8% em comparação com os três primeiros meses do ano passado. O valor ficou um pouco acima do consenso estimado pela Bloomberg, que apontava para R$ 3,7 bilhões no período.

A receita total subiu 7% em 12 meses, somando R$ 21 bilhões. As despesas cresceram num ritmo inferior, de 4,4%, levando o índice de eficiência a uma evolução de 2,5 pontos percentuais, atingindo o melhor patamar em três anos: 37,2%.

No mesmo período, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do banco, que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, subiu 3,3 pontos percentuais, atingindo 17,4% -- acima do previsto pela maior parte dos analistas.

“O resultado do primeiro trimestre de 2025 reflete nosso foco na execução da estratégia construída ao longo dos últimos anos, voltada para uma operação cada vez mais diversificada, resiliente e rentável. Neste sentido, mantivemos os patamares de lucro e rentabilidade do último trimestre de 2024, a despeito de um ambiente macroeconômico doméstico e internacional mais desafiador”, afirma Mario Leão, CEO do Santander Brasil.

A carteira de crédito ampliada avançou 4,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e ficou estável na comparação com os três meses anteriores, sinalizando "disciplina na alocação de capital e prioridade para linhas de maior rentabilidade", segundo o release de resultados.

Os índices de inadimplência seguem sob controle, em 3,3%, considerando empréstimos vencidos há mais de 90 dias, praticamente estável na comparação anual.

A margem financeira bruta do Santander, linha que contabiliza operações que rendem juros, foi de R$ 15,9 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 7,7% no ano. A margem com clientes, que reflete as operações de crédito, teve acréscimo de 9,5% ano a ano. Em comissões, o banco registrou crescimento de 5,1% no ano, com foco na diversificação das receitas, mais balanceadas entre crédito e serviços.