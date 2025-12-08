Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 8

O Ibovespa abriu as negociações nesta segunda-feira, 8, em alta após o tombo surpreendente na última sessão, quando caiu 4,31%, o pior resultado do ano e desde 2021. Às 10h15, o principal índice acionário da B3 subia 0,83%, aos 158.682 pontos, impulsionado pelas ações de peso na composição do Ibovespa, entre elas, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4).

Os investidores seguem de olho no motivo do revés na bolsa: a corrida eleitoral para 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou que vai disputar o pleito no ano que vem, com o apoio do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A notícia trouxe incertezas sobre as chances de alternância de poder no ano que vem, já que, segundo analistas, o mercado preferia que a direita fosse representada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Neste domingo, 7, porém, o senador e primogênito de Bolsonaro afirmou que desistiria do pleito em troca da anistia do pai, o que reforçou entre os investidores a percepção de que o anúncio na sexta, 5, pode ter sido apenas de uma estratégia para recolocar o bolsonarismo no jogo.

As negociações hoje podem ser marcadas por um movimento de correção após a forte queda.

O dólar à vista recua desde a abertura, às 9h, e por volta das 10h20 estava cotado a R$ 5,40, queda de 0,57%, depois de ter subido mais de 2% na última sessão.