Ibovespa abre próximo à estabilidade em dia de liquidez reduzida devido ao feriado de Corpus Christi

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 31, próximo à estabilidade. O dia é de liquidez reduzida devido à emenda do feriado de Corpus Christi. Com as agendas locais mais esvaziadas, o foco está na divulgação do Índice de Preço de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês). O indicador é referência para a inflação dos Estados Unidos e pode indicar pistas sobre qual caminho o Federal Reserve (Fed, banco central americano) irá seguir na política monetária.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,03% aos 122.740 pontos

Segundo o Departamento de Comércio dos EUA, o núcleo do PCE avançou 0,2% em abril ante março e 2,8% nos últimos 12 meses. O número mensal é levemente abaixo das estimativas dos analistas do London Stock Exchange Group (LSEG), que projetavam um avanço de 0,3%, enquanto a projeção anual era justamente de 2,8%.

O núcleo do PCE é ainda mais importante para o Fed do que o indicador cheio, já que exclui variações de preços de alimentos e energia, considerados mais voláteis. Após ele subir menos do que o esperado, as apostas do Fed cortar juros em setembro subiram levemente de 48,7% para 50,4% por volta das 9h38 (horário de Brasília), segundo o CME (Chicago Mercantile Exchange),

Já o índice cheio, que inclui as categorias de alimentos e energias, ficou em 0,3% na comparação mensal e em 2,7% na anual, as mesmas variações projetadas pelo consenso LSEG. Beto Saadia, economista e diretor de investimentos da Nomos, explica que os números do PCE consolidaram a expectativa de uma desinflação que já vinha baseada em outros indicadores publicados ao longo do mês de maio.

“Até o fim do ano passado, a inflação caminhava bem e o Fed contava os dias para começar a redução de juros. No início deste ano, a desinflação simplesmente parou e os preços se estabilizaram em um patamar bem mais alto do desejado. O mercado questionou, então, se a trajetória seguinte seria de alta (reflação) ou se a trajetória de queda da inflação sofreu apenas um pit-stop para retomar o caminho original. Maio mostrou que a tese do pit-stop é a mais provável”, pontuou.

Apesar de dados da inflação americana melhores e a forte alta de Petrobras (PETR3; PETR4) neste começo de sessão, que sobe 1,60% e 1,38% às 10h35, respectivamente, a bolsa permanece no vermelho devido à baixa liquidez na volta do feriado. Vale (VALE3) também some nesta manhã, cerca de 0,22% no mesmo horário.

Ainda de olho nos EUA

Ontem, enquanto o mercado brasileiro estava fechado, foram divulgados dados do Produto Interno Bruto (PIB) americano. Os dados mostraram que a economia dos EUA cresceu menos do que o inicialmente previsto no primeiro trimestre devido a uma revisão para baixo nos gastos do consumidor. O PIB expandiu a uma taxa anualizada de 1,3% no período, ante estimativa anterior de 1,6%.

No radar dos investidores está também a condenação de Donald Trump. O ex-presidente americano foi condenador por fraude envolvendo pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô. A decisão do júri foi anunciada no fim da tarde de quinta-feira. Com isso, Trump se torna o 1º ex-presidente dos EUA na história a ser condenado em um caso criminal. O republicano é também um dos principais candidatos na disputa pela Presidência dos EUA, e pode seguir na disputa mesmo após a condenação, embora em situação inédita e incerta.

Dólar hoje

O dólar encerrou a sessão anterior com avanço de 0,03% aos R$ 5,203. Hoje, a moeda sobe 0,50% cotada a R$ 5,229 por volta das 10h30.

*Com informações do Estadão Conteúdo