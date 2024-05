PCE: índice de inflação nos EUA fica estável e fecha abril em 2,7%

O PCE (índice de preço de consumo pessoal), um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos, ficou em 2,7% em abril, em relação ao mesmo mês de 2023, informou o BEA (Departamento de Análises Econômicas) do país nesta sexta, 31.

Em março, a taxa de inflação para 12 meses também havia sido de 2,7%. O indicador vem oscilando nesta faixa desde novembro, com pequenas variações.

Em abril, a inflação mensal subiu 0,3% no índice completo do PCE. No indicador que exclui gastos com comida e energia, que são mais voláteis, houve alta de 0,2%. Os valores são similares aos de março.

O mercado fica de olho nestes índices por serem os principais termômetros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) para medir a inflação do — que, enquanto não atingir a meta de 2%, sustentará a taxa de juro em patamares elevados.