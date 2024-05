PetroRecôncavo (RECV3) anuncia JCP de R$ 410 milhões e Itaú BBA vê espaço para papel subir 80%

Em dia de liquidez reduzida no mercado local, devido ao feriado de Corpus Christi, a PetroRecôncavo (RECV3) figura como a maior alta, subindo 3,31% às 12h15 desta sexta-feira, 31. O movimento é impulsionado pelo anúncio do novo pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 410 milhões.

A informação foi divulgada na noite de quarta-feira, 29, por meio de fato relevante. Segundo o documento, o Conselho de Administração aprovou a remuneração aos investidores que detiveram ações da companhia em suas carteiras até o dia 5 de junho de 2024. Ou seja, quem comprar os papéis RECV3 a partir de 6 de junho não terá direito aos proventos. No caso dos investidores com direito a receber, a distribuição será feita no dia 18 de junho de 2024.

Dividido, o valor corresponde a R$ 1,398827 por ação ordinária, sujeito à retenção de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que comprovadamente não estiverem sujeitos à incidência do tributo. Entretanto, a companhia informou que “o valor por ação poderá ser modificado para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Programa de Recompra de Ações da Companhia.”

Papel pode subir 80%

Em comunicado divulgado na manhã desta sexta, o Itaú BBA reitera a classificação outperform (desempenho acima da média) com um valor justo de R$ 37. Com base na cotação das 12h30 de hoje, quando a ação valia R$ 20,61, o crescimento seria de quase 80%. Na visão dos analistas, o anúncio do pagamento de JCP mostra o compromisso da empresa em abordar a remuneração dos acionistas no curto prazo, ao mesmo tempo em que busca melhorar a resiliência da operação.

“Além disso, o anúncio reforça a estratégia da companhia de alocação ótima de capital para os acionistas, ao mesmo tempo em que analisa continuamente o mercado em busca de oportunidades. O anúncio é consistente com a estratégia da companhia de dividir a remuneração aos acionistas entre JCP e dividendos, destacando o atual desconto das ações e resultando em um sólido rendimento de 7%”, pontua o Itaú BBA.

A PetroRecôncavo registrou um lucro de R$ 110 milhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa uma queda de 45% na comparação com o 1T23, quando o resultado reportado veio em R$ 199,5 milhões. Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, o número representa uma queda de 41%. No entanto, a receita líquida da companhia aumentou, totalizando R$ 744,7 milhões no 1T24, um avanço trimestral de 8% e uma alta de 4% em relação ao 1T23.