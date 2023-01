Ibovespa hoje: bancos puxam alta da bolsa em dia de Haddad na Febraban

O Ibovespa opera em leve alta nesta terça-feira, 31, impulsionado por ações de grandes bancos do país, que sobem mais de 1%. A valorização ocorre em meio ao encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Febraban. Haddad foi acompanhado de toda a comitiva econômica do governo federal, tendo entre eles a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante.

Ibovespa: + 1,03%, 113.442 pontos

+ 1,03%, 113.442 pontos Itaú ( ITUB4 ): + 2,33%

): + 2,33% Bradesco ( BBDC4 ): + 2,10%

): + 2,10% BTG (BPAC11): + 2,50%

No exterior, bolsas operam sem uma direção definida. Índices dos Estados Unidos operam em em leve alta nesta terça, enquanto os principais mercados da Europa seguem no vermelho.

"Os mercados estão operando em modo de cautela à espera de decisões de bancos centrais", disse Cristiane Quartaroli economista do Banco Ourinvest.

Na quarta-feira, 1, será dia de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Federal Reserve (Fed). Embora a perspectiva seja de manutenção da Selic a 13,75% no Brasil, Quartaroli disse que deverá haver uma maior atenção ao comunicado da decisão. "O mercado quer saber se o BC deve manter a Selic em patamar elevado por mais tempo ou se vai sinalizar um possível ajuste residual [para cima]", disse.

Para a decisão do Fed, o mercado precifica com quase 100% de chance a possibilidade de o banco central americano reduzir o ritmo de alta de juros para 0,25 ponto percentual, levando a taxa para entre 4,50% e 4,75%.

"O Fed já deve caminhar para o fim do ciclo, com mais uma alta de 0,25 p.p. em março. É o que o mercado precifica. Lembrando que os últimos dados de inflação foram muito bem nos Estados Unidos, dando sinais de que está convergindo [para a meta]", comentou em nota Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Natura dispara pelo 2º dia

Na bolsa, as ações da Natura (NTCO3) voltam a figurar entre as maiores altas do pregão, mesmo após ter disparado mais de 5% na véspera. A forte valorização ocorre em meio a rumores sobre potenciais interessados nas operações da Aesop. Segundo a Bloomberg, a LVMH e a L'Oreal teriam interessa na compra de participação na marca de luxo da Natura.

Natura (NTCO3): + 6,45%

Nesta manhã, a empresa afirmou que está "avaliando a viabilidade de venda de participação na Aesop como uma das alternativas estratégicas para financiar o crescimento acelerado da Aesop, bem como agregar mais valor para a companhia e seus acionistas".