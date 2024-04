Ibovespa abre em queda com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4)

Após fechar a sessão anterior em alta, puxado por Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), o Ibovespa abre o pregão desta terça-feira, 30, em queda impactado justamente por ambas as companhias.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,38% aos 126,472 pontos

O mercado reage aos dados da prévia operacional divulgados pela petroleira na noite de segunda, 29. A Petrobras (PETR4) produziu 2,776 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) no primeiro trimestre de 2024. Apesar do número corresponder a um aumento de 3,7% em comparação com a produção do mesmo período do ano anterior, quando comparado com o trimestre imediatamente anterior, a produção foi menor em 5,4%.

Segundo a estatal, o motivo foi um maior volume de perdas por paradas e manutenções. O movimento impacta diretamente os papéis da petroleira, que caem 0,90% (PETR3) e 0,66% (PETR4) por volta das 10h15. No mesmo horário, Vale (VALE3) recuava 0,86%, na esteira da queda de 0,50% do contrato futuro minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian, cotado a 870,50 iuanes (US$ 120,19 dólares).

Destaque também para Santander (SANB11) nesse começo de dia, que subia 3,63% por volta das 10h30, o que colocava o papel como a maior alta do dia. O banco divulgou seu balanço do primeiro trimestre de 2024. Os números mostraram um lucro líquido recorrente de R$ 3,021 bilhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 41,2% no comparativo anual, enquanto na comparação com o quarto trimestre do ano passado, houve um crescimento de 37,1%.

Segundo o Santander, o salto nos resultados é fruto da estratégia apresentada ao longo do ano passado e mostra uma retomada do crescimento, bem como uma melhoria no custo de crédito. O Santander afirma ainda que tem avançado na diversificação da carteira.

Indicadores econômicos

Na agenda de hoje, investidores também acompanham os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta terça-feira. Em março, a economia brasileira gerou 244.315 postos de trabalho com carteira assinada em março de 2024. O número é 20% menor na relação com a geração de vagas em fevereiro, quando foram criados 306.708 empregos, após ajuste nos dados. Entretanto, veio acima das estimativas da Reuters, que projetava 188 mil empregos.

Já os dados Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada também nesta terça pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que a taxa de desemprego subiu para 7,9% no trimestre encerrado em março de 2024. O resultado representa um avanço de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em dezembro de 2023. Essa foi a terceira alta consecutiva do indicador e ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro de 7,8%.