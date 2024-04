Taxa de desemprego sobe para 7,9% em março, terceira alta consecutiva

Taxa de desemprego no Brasil em março de 2024 A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,9 % no trimestre entre janeiro e março de 2024 Por que o desemprego subiu em março de 2024? Segundo o IBGE, a alta de desocupação foi pucada pelo aumento no número de pessoas em busca de trabalho, a chamada população desocupada, que cresceu 6,7% frente ao trimestre encerrado em dezembro de 2023, um aumento de 542 mil pessoas em busca de trabalho. Apesar da alta, a população desocupada permanece 8,6% abaixo do contingente registrado no mesmo trimestre móvel de 2023. Outro fator apontado pela PNAD foi a redução da população ocupada do país, que caiu 0,8% na comparação trimestral. O índice permanece 2,4% acima do número de trabalhadores encontrados pela PNAD Contínua no primeiro trimestre de 2023. De acordo com Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE, o resultado pode ser explicado por um movimento sazonal da fora de trabalho no primeiro trimeste de cada ano. "O movimento sazonal desse trimestre não anula a tendência de redução da taxa de desocupação observada nos últimos dois anos”, explicou em nota divulgada pelo instituto. Apesar da alta na comparação trimestral, a taxa de desocupação foi a menor já registrada para um trimestre encerrado em março desde 2014, quando chegou a 7,2%. A PNAD mostra ainda que o número de de trabalhadores com carteira assinada não teve variação significativa na comparação com o trimestre móvel anterior (encerrado em dezembro), permanecendo em 38 milhões.

“A estabilidade do emprego com carteira no setor privado, em um trimestre de redução da ocupação como um todo, é uma sinalização importante de manutenção de ganhos na formalização da população ocupada”, expica Beringuy.

Rendimento do trabalho sobe 1,5%

Segundo o IBGE, o rendimetno médio das pessoas ocupadas chegou a R$ 3.123, com alta de 1,5% no trimestre e de 4% na comparação anual.

Entre os grupamentos de atividade investigados pela PNAD Contínua, a comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2023 indica altas no rendimento de Transporte, armazenagem e correio (4,3%, ou mais R$ 122), Outros serviços (6,7%, ou mais R$ 158) e Serviços domésticos (2,1%, ou mais R$ 25), sem variações significativas nos demais grupamentos.

Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, houve altas no rendimento da Indústria (7,5%, ou mais R$ 215), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (3,9%, ou mais R$ 96), Transporte, armazenagem e correio (7,1%, ou mais R$ 198) e Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3,6%, ou mais R$ 152). Os outros grupamentos não mostraram variação significativa.

Apesar da alta do rendimento médio, na comparação trimestral, a massa de rendimentos dos trabalhadores, que é a soma dos rendimentos de toda a população ocupada no país, permaneceu estável ante o trimestre encerrado em dezembro de 2023. Adriana Beringuy lembra que a redução da população ocupada, no trimestre, concorreu para que a massa de rendimentos permanecesse sem alteração significativa, nessa mesma comparação.