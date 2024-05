Ibovespa abre em queda puxado por Petrobras (PETR4)

O Ibovespa abre em queda a sessão desta terça-feira, 21, após também fechar a sessão anterior em queda de 0,31% com a revisão da Selic para dois dígitos pelo Boletim Focus. Hoje, o mercado acompanha de perto a análise sobre a indicação de Magda Chambriard para a presidência da Petrobras (PETR4). Outro destaque do dia é a arrecadação federal de abril.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,25% aos 127.436 pontos

Investidores parecem estar cautelosos sobre a análise do Comitê de Pessoas (Cope) da Petrobras (PETR4) sobre a indicação de Magda Chambriard para a presidência da petroleira. Após o parecer do órgão, na sexta-feira, 24, o Conselho de Administração da companhia votará sua eleição.

Magda, que é ex-funcionária da estatal e ex-diretora geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após demitir Jean Paul Prates, até então o presidente da Petroleira. Os papéis da petroleira abriram a sessão em alta, mas logo viraram. Às 10h38, as ações preferenciais caíam 0,06%, enquanto as ordinárias desvalorizavam 0,34%.

Arrecadação federal

O mercado também acompanha a divulgação da arrecadação do Brasil em abril pela Receita Federal. Em março, o país arrecadou R$ 190,611 bilhões, um recorde mensal, com alta real (já descontada a inflação) de 7,22% sobre o resultado de igual período do ano passado de R$ 171,056 bilhões.

Agora em abril, as receitas ficaram em R$ 228,873 bilhões, o que mostra um crescimento real (após descontada a inflação) de 8,26% em abril na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O resultado é o melhor para o mês de abril na série história da Receita, iniciada em 1995.

O número, segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, é importante porque dá uma percepção para os agentes sobre a evolução das contas públicas, seu eventual equilíbrio ou desequilíbrio e avaliação da sustentabilidade da dívida pública.

"Depois que o governo alterou as metas orçamentárias para os anos entre 2025 e 2027, no envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano, no dia 15 de abril, há uma percepção de riscos mais elevados para os ativos brasileiros, por conta desses temores de pouca sustentabilidade da dívida pública, o que, por sua vez, aumenta a expectativa tanto de demanda por conta de gastos públicos, quanto as expectativas inflacionárias para um futuro próximo", afirmou.

Por conta disso, houve uma revisão importante das expectativas para a trajetória da Selic no Brasil. Em meio a expectativas inflacionárias mais elevadas, os agentes passaram a acreditar que o Banco Central irá cortar menos a taxa de juros. No Boletim Focus divulgado nesta segunda, 20, a mediana dos juros apontava mais dois cortes de o,25 pontos percentuais, levando a taxa para os 10% ao ano em 2024, ante 9,75% anteriormente.