Quanto rende 1 milhão no Tesouro Direto?

Investir no Tesouro Direto é uma opção segura e popular entre os brasileiros que buscam rentabilidade e proteção do capital. Neste artigo, vamos explorar quanto rende R$ 1 milhão investido em diferentes títulos do Tesouro Direto e se é possível viver de renda com esse valor.

Tesouro Selic

Com a taxa Selic a 10,5% ao ano, o rendimento bruto de um investimento de R$ 1 milhão no Tesouro Selic seria:

Rendimento Bruto Anual: 10,5% de R$ 1.000.000 = R$ 105.000

Para calcular o rendimento líquido após impostos, consideramos a alíquota de imposto de renda, que varia conforme o prazo de aplicação. Assumindo a alíquota máxima de 22,5% (para investimentos mantidos por até 6 meses):

Imposto de Renda: 22,5% de R$ 105.000 = R$ 23.625

Assim, o rendimento líquido seria:

Rendimento Líquido Anual: R$ 105.000 - R$ 23.625 = R$ 81.375

Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA+ é um título híbrido que oferece uma taxa de juros fixa mais a variação da inflação (IPCA). Supondo uma taxa fixa de 5% ao ano mais uma inflação de 6%, o rendimento anual seria de 11%. Assim, R$ 1 milhão investido renderia:

Rendimento Bruto Anual : 11% de R$ 1.000.000 = R$ 110.000

: 11% de R$ 1.000.000 = R$ 110.000 Imposto de Renda (22,5%) : 22,5% de R$ 110.000 = R$ 24.750

: 22,5% de R$ 110.000 = R$ 24.750 Rendimento Líquido Anual: R$ 110.000 - R$ 24.750 = R$ 85.250

Dá para viver de renda com 1 milhão de reais?

Viver de renda com R$ 1 milhão investido no Tesouro Direto depende do seu padrão de vida e das suas despesas mensais. Com um rendimento líquido de R$ 7.104 a R$ 9.724 por mês, é possível cobrir as despesas básicas de muitas famílias, especialmente em cidades com custo de vida mais baixo. No entanto, em grandes centros urbanos ou para estilos de vida mais elevados, pode ser necessário um planejamento financeiro mais detalhado e, possivelmente, fontes adicionais de renda.

Vale a pena investir no tesouro direto?

Investir no Tesouro Direto vale a pena para quem busca segurança e previsibilidade nos rendimentos. Além disso, o Tesouro Direto oferece diversas opções de títulos que podem se adequar a diferentes perfis de investidores e objetivos financeiros. A liquidez dos títulos também é um atrativo, permitindo resgates rápidos em caso de necessidade. No entanto, é importante diversificar os investimentos para maximizar os retornos e mitigar os riscos.

Investir R$ 1 milhão no Tesouro Direto pode proporcionar rendimentos estáveis e proteger o capital contra a inflação. Avaliar os objetivos financeiros e consultar um assessor de investimentos são passos fundamentais para uma estratégia de investimento bem-sucedida.

Tesouro direto ou poupança?

Ao decidir entre investir no Tesouro Direto ou na Poupança, é essencial considerar fatores como rentabilidade, segurança e liquidez.

Rentabilidade

Tesouro Direto : Oferece opções com rentabilidade superior à poupança, como Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. A rentabilidade é atrelada à taxa Selic ou ao IPCA, proporcionando ganhos acima da inflação.

: Oferece opções com rentabilidade superior à poupança, como Tesouro Selic e Tesouro IPCA+. A rentabilidade é atrelada à taxa Selic ou ao IPCA, proporcionando ganhos acima da inflação. Poupança: Rende 70% da taxa Selic mais a Taxa Referencial (TR). Com a Selic a 10,5%, a poupança rende aproximadamente 7,35% ao ano (70% de 10,5% = 7,35%), inferior ao Tesouro Direto.

Segurança

Ambos os investimentos são considerados seguros. O Tesouro Direto é garantido pelo Tesouro Nacional, enquanto a poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250.000 por CPF e por instituição financeira.

Liquidez