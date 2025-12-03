Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 3

O Ibovespa abriu as negociações desta quarta-feira, 3, em alta, acompanhando o ambiente de apetite ao risco global que garantiu ao principal índice acionário da B3 dois novos recordes intradiário e de fechamento na sessão passada.

Às 10h25, a bolsa brasileira subia 0,37%, aos 161.682 pontos, pouco depois de ficar bem próxima de um novo patamar inédito de 162 mil de pontuação, com a máxima intraday de 161.838 pontos.

O otimismo é reflexo das crescentes apostas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

O foco dos mercados recai sobre o relatório de empregos privados nos Estados Unidos. Segundo os dados divulgados às 10h15 pelo ADP, o setor privado fechou 32 mil vagas em outubro, abaixo do consenso de 40 mil postos de trabalho.

Os investidores também aguardam a divulgação de outros dados dos EUA. Serão divulgados os preços de importados de setembro, com previsão de alta de 0,1%, e a produção industrial, que deve ficar estável.

O ISM de serviços de novembro, com previsão de 52,1, será acompanhado como termômetro da atividade econômica no setor terciário, enquanto o estoque semanal de petróleo pela AIE pode influenciar preços da commodity e os mercados de energia.

Na Europa, os indicadores de atividade do setor de serviços também ganham atenção. O PMI de serviços da Zona do Euro de novembro deve registrar 53,1, com destaque para os números de Alemanha (52,7) e França (50,8). No Reino Unido, o PMI de serviços de novembro é esperado em 50,5. Além disso, a inflação ao produtor da Zona do Euro em outubro, projetada em 0,1%, deve trazer mais informações sobre pressões de custos na região. Já Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discursará às 11h50.