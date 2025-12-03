Emprego ADP e dados da indústria nos EUA: o que move os mercados nesta quarta

O foco dos mercados nesta quarta-feira, 3, recai sobre o relatório de empregos privados nos Estados Unidos, que será divulgado às 10h15, com previsão de crescimento de 10 mil vagas, sugerindo um ritmo mais contido na criação de empregos antes do relatório emprego (payroll).

Ainda nos EUA, serão divulgados os preços de importados de setembro, com previsão de alta de 0,1%, e a produção industrial, que deve ficar estável. O ISM de serviços de novembro, com previsão de 52,1, será acompanhado como termômetro da atividade econômica no setor terciário, enquanto o estoque semanal de petróleo pela AIE pode influenciar preços da commodity e os mercados de energia.

Na Europa, os indicadores de atividade do setor de serviços também ganham atenção. O PMI de serviços da Zona do Euro de novembro deve registrar 53,1, com destaque para os números de Alemanha (52,7) e França (50,8). No Reino Unido, o PMI de serviços de novembro é esperado em 50,5. Além disso, a inflação ao produtor da Zona do Euro em outubro, projetada em 0,1%, deve trazer mais informações sobre pressões de custos na região. Já Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, discursará às 11h50.

Agenda doméstica

Após o Ibovespa alcançar na véspera a marca inédita de 161 mil pontos, impulsionado pelo maior apetite ao risco no exterior, a queda dos juros globais e dados industriais fracos que reforçaram a expectativa de corte na Selic no início de 2026, os investidores voltam atenção aos indicadores domésticos desta quarta-feira. O PMI de serviços de novembro será acompanhado de perto, assim como o fluxo cambial semanal, importante para avaliar a liquidez em moeda estrangeira e possíveis impactos sobre o câmbio.

No campo político e jurídico, a CPI do Crime Organizado realiza audiência às 9h, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o secretário de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos, prestando depoimento.