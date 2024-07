Ibovespa opera em queda com piora nas expectativas inflacionárias

O Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 29, com ligeiro avanço, mas inverteu o sinal logo nos primeiros minutos da sessão e passou a operar no negativo. A piora das expectativas inflacionárias pelo Banco Central (BC) ajuda a puxar a bolsa para baixo.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,22% aos 127.191 pontos

O Boletim Focus desta segunda-feira trouxe novamente o aumento da projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4,05% para 4,10%. Essa é a segunda alta após o Banco Central (BC) interromper, no dia 15 de julho, uma sequência de nove semanas seguidas de altas.

O IPCA para 2025 também foi revisado para cima, de 3,90% para 3,96%, após também interromper uma sequência de 10 altas consecutivas na semana anterior. A inflação para 2026 e 2027 não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, a contínua piora na previsão inflacionária dos agentes para o Brasil, teoricamente, pode pressionar o BC a adotar uma postura mais rígida na sua decisão de política monetária desta quarta-feira, 31. “Embora poucos acreditem na possibilidade de uma alta na taxa Selic agora, o BC deve adotar um tom mais firme em seu comunicado.”

De acordo com o especialista, uma parte do mercado já acredita que até o final do ano haverá uma nova alta de juros pelo BC. “É o que a curva futura de juros está precificando até o final do ano, mas ela pode ser mais um reflexo do ambiente pessimista em relação às condições econômicas do Brasil do que, de fato, imaginar que teremos um cenário de desempenho tão negativo a ponto do BC necessitar aumentar os juros.”

A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Brasil acontece na quarta-feira, 31, mesmo dia que o Federal Open Market Comittee (Fomc, comitê de política monetária americano) também se reúne nos Estados Unidos. Além deles, também haverá, na semana, as decisões de política monetária do Banco do Japão (BoJ) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 29, o dólar opera em queda de 0,31% a R$ 5,640. Na última sessão, a moeda fechou em alta de 0,18%, a R$ 5,657.

De acordo com Mattos, as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite deste último domingo, 28, ajudam a diminuir um pouco o risco fiscal do mercado. "A taxa de câmbio apresenta tendência de baixa nas primeiras operações desta segunda, refletindo uma leve recuperação da confiança dos investidores, após o pronunciamento do presidente da República do Brasil em rede nacional de TV."

Lula reafirmou seu compromisso com o fiscal, dizendo: "Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho." O pronunciamento foi o quarto em rede nacional de rádio e TV desde o início do terceiro mandato de Lula.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.