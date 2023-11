Ibovespa agora: bolsa opera em queda de olho em julgamento dos precatórios

O Ibovespa inicia a última semana de novembro em baixa. Nesta segunda-feira, 27, o mercado acompanha o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os precatórios e deve repercutir a proposta de fusão entre Eneva (ENEV3) e Vibra (VBBR3). O que também fica no radar são dados econômicos vindo da China, publicados nesta madrugada, e outros indicadores, internos e externos, que serão divulgados ao longo da semana.

Antes da abertura da bolsa brasileira, o Boletim Focus apontou uma leve redução na projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A mediana para a alta da atividade em 2023 passou de 2,85% para 2,84%, contra 2,89% há um mês. Considerando apenas as 31 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 seguiu em 2,84%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,04%, aos 125.472 pontos.

O que também está no radar dos investidores é o julgamento no STF sobre o pedido do governo federal para regularizar o pagamento de precatórios — isto é, as dívidas da União, reconhecidas em sentenças judiciais, e que não cabem recursos. A proposta do Ministério da Fazenda é mudar a metodologia para o pagamento desses débitos a fim de não comprometer o arcabouço fiscal. Nesta segunda, os ministros vão analisar R$ 95 bilhões do estoque de precatórios represado nos últimos anos.

Ainda por aqui, a Eneva e a Vibra anunciaram na noite do último domingo, 26, a proposta de fusão, que envolve a incorporação das ações de ambas as companhias de modo que os acionistas de cada uma detenham 50% de participação na empresa combinada. Na abertura do pregão os papéis tinham desempenhos mistos: ENEV3 subia 2,14%, e VBBR3, perdia 2,33%.

Por fim, o setor industrial da China registrou queda de lucro de 7,8% ante o consenso de 6,7% na comparação anual. Uma contração já era esperada, mas os números saíram piores que o esperado.

Dólar hoje

O dólar opera em baixa nesta segunda-feira. A moeda americana cai 0,13%, a R$ 4,892. Na sexta, o dólar fechou em queda de 0,17%, cotado a R$ 4,898.

Maiores altas do Ibovespa

Yduqs ( YDUQ3 ): +7,3%

Locaweb ( LWSA3 ): +3,47%

Cogna (COGN3): +3,43%

Maiores quedas do Ibovespa

Vibra ( VBBR3 ) : -2,70%

3R Petroleum ( RRRP3 ) : -2,56%

Hypera (HYPE3): -2,51%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

