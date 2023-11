Ricos aumentam posição em renda fixa; acesse títulos que podem pagar até IPCA +10% ao ano

Os investidores mais ricos do país ficaram mais conservadores no último mês. É isso que mostra o levantamento realizado pela Smartbrain, relativo a outubro, e que considera os mais de 340 mil extratos de investimentos processados na plataforma da empresa diariamente.

Segundo o estudo, os investidores mais endinheirados do país aumentaram suas posições em produtos de renda fixa no mês de outubro. A porcentagem da carteira ocupada por esses títulos subiu para 40,33% no período, contra 39,49% em setembro.

Outro tipo de aplicação que ocupou mais espaço na carteira dos “ricaços” no último mês foi a previdência privada, também um investimento majoritariamente de caráter conservador. A porcentagem, que era de 6,69% em setembro, passou para 6,72% em outubro.

Já as ações, os fundos de ações e os fundos multimercados, ativos que possuem maior risco, perderam espaço no portfólio desses investidores, assim como os fundos imobiliários (FIIs).

Alguns fatores podem ter contribuído para essa “camada” maior de proteção que os ricos adicionaram aos seus investimentos no último mês. O Ibovespa, por exemplo, que é o principal índice de referência da Bolsa, caiu 3% no período.

Além disso, vale lembrar que a incerteza fiscal tomou conta do mercado. E não só aquela relacionada ao Brasil e todas suas questões macroeconômicas, mas também o risco gerado pela disparada dos títulos de dívida pública nos Estados Unidos – que trouxe ainda mais temor para os ativos de risco por aqui.

É claro que todo esse cenário não significa que é hora de abandonar a Bolsa, os fundos ou qualquer outra “pimentinha” da carteira. Quem investe com sabedoria sabe que um princípio não deve nunca ser deixado de lado, independentemente do momento econômico ou social vivido pelo país: a diversificação.

O que acontece é que, mesmo em momentos favoráveis ao risco, oscilações podem acontecer no mercado – e, por isso, é preciso manter uma parte da carteira voltada à proteção. E os produtos de renda fixa representam exatamente isso.

Mas não é em qualquer renda fixa que os mais ricos colocam o seu dinheiro. Isso porque existe uma pouco conhecida classe de produtos, dentro da renda fixa, que pagam muito mais que os títulos “comuns”, mas que ainda são desconhecidos pela maioria dos brasileiros.

Para ter uma ideia, um desses títulos de caráter premium e que está disponível para investimento tem pagamento bruto de até IPCA + 10,07% a.a., com duração de apenas 2 anos e meio.

‘RENDA FIXA DOS ENDINHEIRADOS’: ACESSE AS OPORTUNIDADES GRATUITAMENTE

É assim que os ricos ganham dinheiro com a renda fixa

A verdade é que, além de ser fundamental para a proteção do patrimônio, a renda fixa também é capaz de entregar bons rendimentos – mesmo em momentos como o de agora, em que a taxa básica de juros vive uma sequência de quedas.

Isso acontece porque existe uma categoria de títulos premium da renda fixa que são praticamente “imunes” à redução da Selic, que atualmente está em 12,25% ao ano e pode chegar a 9,25% no final de 2024, segundo o último Boletim Focus.

Esses títulos dos quais estou falando têm possibilitado retornos de até IPCA +10,07% ao ano e até mesmo lucros de 2% ao mês, com uma duração que, por vezes, fica até mesmo abaixo dos 3 anos. Veja abaixo uma seleção recente dentro dessa categoria de produtos:

Mas o que esses títulos têm que os torna quase “invencíveis” frente à redução dos juros?

Bom, não dá para falar que eles não sofrem interferências da política monetária brasileira. Mas a verdade é que seus retornos são tão altos se comparados a CDBs, Letras de Crédito e Tesouro Direto que eles seguem vantajosos mesmo com o ciclo de queda da Selic.

E ainda existe um bônus: boa parte desses títulos premium da renda fixa é totalmente isenta de Imposto de Renda para a pessoa física. Ou seja: nem com a “mordida” do Leão sobre eles você não precisa se preocupar.

[GRATUITO] ACESSE TÍTULOS DE RENDA FIXA QUE PAGAM ATÉ IPCA +10,07%

Títulos premium da renda fixa: acesse

Com um retorno tão atrativo frente a produtos “comuns” da renda fixa, é de se imaginar que esses títulos premium acabam ficando distantes do grande público.

Isso porque não dá tempo deles chegarem às prateleiras das corretoras: boa parte das cotas já se esgota sendo comprada por grandes bancos e milionários, aqueles investidores endinheirados aos quais estou me referindo desde o início desta matéria.

Mas, agora, esse jogo começou a virar. Acontece que a Empiricus Research, a maior casa de análise financeira independente do país, começou a divulgar um relatório mensal gratuito onde ela indica as melhores oportunidades dentro da renda fixa premium.

Todo mês, o investidor pode conhecer títulos selecionados que contam com retornos “gordos”, como esse de IPCA +10,07% com duração de 2 anos e meio. Trata-se de um relatório completo, com detalhes sobre o emissor, regras de rentabilidade e riscos envolvidos de cada produto. E tudo isso de graça.

Você pode acessar o relatório deste mês gratuitamente e conhecer 4 títulos da renda fixa premium que têm potencial para trazer bons retornos para o seu bolso – mesmo com a queda dos juros.

Essa é a sua chance de fazer como os brasileiros mais endinheirados: unir a proteção da sua carteira a rentabilidades muito acima da média da renda fixa comum.

Basta clicar no botão abaixo, informar o seu e-mail e o relatório GRATUITO estará na sua caixa de entrada em poucos minutos. Acesse:

[GRATUITO] QUERO CONHECER A ‘RENDA FIXA DOS ENDINHEIRADOS’

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus