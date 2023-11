Feirão oferece taxas a partir de 1,18% na compra de veículos

Ter o primeiro carro é o sonho de muitos brasileiros. E realizar esse sonho não é uma tarefa simples. Carros custam caro, e ainda incidem taxas e impostos que deixam o preço lá em cima. Mas existe um jeito de colocar isso em prática de uma forma que cabe no seu bolso.

O Feirão PAN Mobiauto é um evento de financiamento de veículos que acontece na plataforma digital da Mobiauto. O evento oferece taxas especiais a partir de 1,18% em todas as lojas do Brasil, além da possibilidade de adiar a primeira parcela do financiamento em até 90 dias.

O evento é uma ótima oportunidade para quem está pensando em trocar de carro ou moto. As taxas especiais são muito atraentes e a possibilidade de adiar a primeira parcela é uma vantagem para quem precisa de tempo para organizar a vida financeira.

Para aproveitar o feirão, basta acessar o site da Mobiauto e fazer uma simulação. Ela é gratuita e não compromete o crédito.

O Feirão PAN Mobiauto acontece apenas até o final de novembro de 2023. Portanto, quem está interessado deve se apressar para não perder essa oportunidade.

Aqui estão algumas dicas para aproveitar o Feirão PAN Mobiauto:

Faça uma simulação antes de ir à loja. Assim, você terá uma ideia das taxas e condições de financiamento disponíveis.

Compare as ofertas de diferentes lojas. Não se limite a uma única, pois você pode encontrar melhores condições em outro lugar.

Leia atentamente o contrato de financiamento antes de assinar. Certifique-se de entender todas as condições do empréstimo.

Quais são os principais impostos que incidem na hora de comprar um carro?

A compra de um carro no Brasil é um investimento a se considerar, e os impostos são um dos principais fatores que contribuem para o alto preço dos veículos.

Os principais impostos incidentes na compra de carros são:

ICMS: imposto estadual, alíquota varia de estado para estado.

IPI: imposto federal, calculado de acordo com a potência do motor e a origem do carro.

COFINS: imposto federal, alíquota de 7,6%.

PIS: imposto federal, alíquota de 1,65%.

O ICMS é o tributo que tem o maior peso no preço final dos carros, representando de 30% a 48,6% do valor total. O IPI também é importante, representando de 5% a 35% do montante. Os impostos federais, COFINS e PIS, representam de 3% a 10% do preço final.

O peso dos impostos nos preços dos carros é ainda maior para os veículos importados. Nesses casos, os impostos podem ultrapassar a marca de 60% do valor final.

Além dos impostos, outros fatores também contribuem para o alto preço dos carros, como: