Americanas (AMER3) fecha acordo com credores de 35% da dívida para apoio em RJ

A Americanas (AMER3) firmou um acordo vinculante de suporte (PSA) ao plano de recuperação judicial (PRJ) com credores titulares de 35% da dívida da companhia. Eles acordaram apoio ao plano de recuperação, e apoiar e participar do aumento de capital previsto, e a não tomar medidas contrárias aos termos previstos no acordo ou às transações contempladas no plano de recuperação.

O acordo será protocolado junto à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

A Americanas ainda informou ter assegurado na negociação com esses credores a garantia-firme para uma linha de fianças bancárias ou seguros-garantia num volume de R$1,5 bilhão. Essa linha estará disponível por um período de 2 anos contados da conclusão das etapas de reestruturação aplicáveis aos credores que assegurarem a concessão de linhas de fianças bancárias ou seguros-garantia, ou até o encerramento da recuperação judicial.

A Americanas informou ainda que "outros credores que têm participado das negociações recentes já indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o PRJ e informaram estar conduzindo processos internos de aprovação para aderirem e se vincularem ao PSA".

Os credores apoiadores e os adicionais, em conversa com a companhia, representam conjuntamente mais de 50% da dívida concursal da Americanas.

Termos da recuperação judicial da Americanas

Os principais termos da proposta de recuperação judicial são: