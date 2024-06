Ibovespa recupera os 123 mil pontos com alta de mais de 2% de Petrobras (PETR4)

Após fechar a sessão anterior em alta com ajuda de Vale (VALE3), o Ibovespa abre a sessão desta quinta-feira, 27, em valorização de 0,59% aos 123.364 pontos com ajuda de Petrobras (PETR3; PETR4). A petroleira sobe 2,30% e 1,59% nos primeiros minutos da sessão, respectivamente, na esteira da alta do petróleo. No mesmo horário, a referência Brent sobe 1,31%, enquanto o WTI sobe 1,37%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,20% aos 122.886 pontos

O dia promete ser de agenda cheia tanto local, como nos Estados Unidos. Por aqui, o Banco Central (BC) divulgou o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), trazendo as projeções para a economia brasileira em 2024 e nos próximos anos. Um dos destaques foi a revisão da estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que passou de 1,9% para 2,3% em 2024.

As projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também subiram. Segundo o BC, depois de ter terminado 2023 em 4,6%, a inflação cai para 4% em 2024, 3,4% em 2025 e 3,2% em 2026, diante da meta de 3%.

Na agenda dos indicadores econômicos, o Ministério do Trabalho divulga hoje o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio, com uma expectativa de 180 mil novos postos de trabalho, segundo o Bradesco. Em abril, a economia brasileira criou 240.033 postos de trabalho com carteira assinada. O número foi ligeiramente menor do que a geração de vagas em março, quando foram criados 244.716 empregos.

Já nos EUA, houve a divulgação da terceira prévia do PIB do primeiro trimestre deste ano. Segundo o Escritório de Análise Econômica (BEA), o PIB anualizado do país cresceu 1,4% no período. O número mostra uma leve alta em relação à segunda prévia (+1,3%), divulgada no fim de maio. Entretanto, veio em linha com o esperado pelo mercado e mostra uma forte desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2023, quando o PIB real anual cresceu 3,4%, o que aumenta as expectativas para o início do corte de juros por lá.

De olho nas eleições americanas, hoje também ocorre, às 22h, o primeiro debate entre os candidatos à presidência Joe Biden e Donald Trump.

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 27, o dólar opera em queda 0,04% a R$ 5,517. Na última sessão, a moeda fechou com alta de 1,20%, a R$ 5,519.

Segundo Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank, o dólar à vista opera em leve baixa no Brasil, em sintonia com o recuo da moeda norte-americana ante a maior parte das divisas no exterior.

"Na véspera, a moeda norte-americana atingiu o maior valor em dois anos e meio, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressar sua preferência por aumentar receitas em vez de cortar gastos, mostrando resistência em relação a medidas de redução de despesas para o ajuste fiscal."

Em entrevista à UOL, Lula disse ontem que os benefícios para os mais pobres não serão mexidos, e que é necessário analisar se o problema são as despesas que precisam ser cortadas ou aumentar a arrecadação. Entretanto, o presidente afirmou que é necessário “ter o cuidado de não gastar mais do que arrecada; isso vale para as famílias e para o Brasil.”

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.