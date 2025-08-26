Ibovespa abre em queda com IPCA-15 e tensão após demissão de diretora do Fed

O Ibovespa abriu em queda nesta terça-feira, 26, com baixa de 0,09%, aos 137.906 pontos, por volta das 10h07. O movimento reflete a cautela dos investidores após a divulgação do IPCA-15 de agosto, que registrou deflação de 0,14% no mês, resultado levemente acima das expectativas do mercado.

No cenário externo, pesa a instabilidade provocada pela demissão da diretora do Federal Reserve Lisa Cook pelo presidente Donald Trump, aumentando as incertezas sobre a independência do banco central dos Estados Unidos.

No câmbio, o dólar caía 0,09%, cotado a R$ 5,407 no mesmo horário.

Na segunda-feira, 25, o principal índice da B3 fechou com leve alta de 0,04%, aos 138.025 pontos. Nos EUA, os principais índices terminaram o dia no terreno negativo: o Dow Jones recuou 0,77%, o S&P 500 caiu 0,43%, enquanto o Nasdaq perdeu 0,22%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,09%, aos 137.906 pontos

-0,09%, aos 137.906 pontos Dólar: -0,09%, a R$ 5,407

No radar hoje

As atenções dos investidores nesta terça-feira, 26, estão voltadas para a repercussão da decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed). Trata-se de um movimento inédito, que aumenta a tensão sobre a independência do banco central americano.

A diretora disse que não pretende renunciar o cargo e que vai continuar exercendo suas funções normalmente. Em comunicado enviado à imprensa, Cook declarou que “não há causa legal” para que o presidente a remova da função. “Não vou renunciar. Continuarei a desempenhar minhas funções para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022”, afirmou Cook.

Ainda no front externo, os Estados Unidos confirmaram vão elevar para 50% as tarifas sobre produtos da Índia a partir de quarta-feira, 27. A medida é justificada sob a alegação de que o país continua importando petróleo russo.

Trump também reiterou a ameaça de sobretaxa de 200% contra a China, caso não haja acordo sobre exportações estratégicas, como as de ímãs de terras raras. Investidores acompanham ainda tensões comerciais com países que cobram impostos digitais de big techs americanas.

Indicadores econômicos

Na agenda de indicadores, o destaque desta manhã é o IPCA-15 de agosto, divulgado às 9h pelo IBGE. O indicador, que é a prévia da inflação oficial do Brasil, fechou em agosto em -0,14%, desaceleração de 0,47 ponto percentual em relação a julho, quando o índice registrou alta de 0,33%.

Esse é o menor IPCA-15 desde setembro de 2022 (-0,37%) e o primeiro negativo desde julho de 2023 (-0,07%).

O acumulado do ano fechou o mês em 3,26%, enquanto o indicador nos últimos 12 meses caiu para 4,95%. Em agosto de 2024, o IPCA-15 havia registrado um aumento de 0,19%. O dado veio levemente acima da expectativa do mercado financeiro, que esperava uma queda de -0,23%.

Ainda hoje, nos Estados Unidos, será publicado o índice de confiança do consumidor do Conference Board às 11h. À noite, às 22h30, a China divulga o lucro industrial de julho.

Mercados internacionais

Os mercados internacionais operam em queda nesta terça-feira, 26, em meio ao aumento das tensões comerciais globais. Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente no vermelho. O Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,18%, enquanto o CSI 300, da China continental, recuou 0,37%, interrompendo uma sequência de quatro altas.

No Japão, o Nikkei 225 perdeu 1,1% e o Topix, 1,08%. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,95%, mas o Kosdaq subiu 0,46%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,41%.

Na Índia, o Nifty 50 fechou com baixa de 1,02% e o Sensex, de 1,04%.

Na Europa, as bolsas também abriram no campo negativo, pressionadas pelo ambiente externo e por incertezas políticas na França. Por volta das 10h (horário de Brasília), o francês CAC 40 recuava 1,36%, enquanto o alemão DAX caía 0,25%, o europeu Stoxx 600 perdia 0,52% e o britânico FTSE 100 cedia 0,40%.

Nos Estados Unidos, os futuros das principais bolsas estendiam as perdas da véspera na manhã desta terça-feira. Por volta do mesmo horário, os contratos ligados ao Dow Jones caíam 0,09%, os do S&P 500 recuavam 0,06% e os do Nasdaq 100 tinham baixa de 0,09%.