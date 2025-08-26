Demissão do Fed: Lisa Cook processará Trump, diz advogado

Em resposta a seu pedido de demissão pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central americano), entrará com uma ação judicial contestando sua destituição, informou seu advogado nesta terça-feira, 25.

“O presidente Trump não tem autoridade para remover a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook”, disse o advogado, Abbe Lowell, em um comunicado. Trump alega fraude hipotecária por parte de Cook como justificativa para demissão.

“Sua tentativa de demiti-la, com base apenas em uma carta de recomendação, não tem qualquer base factual ou legal”, disse Lowell, que completou: “Entraremos com uma ação judicial contestando essa ação ilegal.”

As informações foram dadas pela CNBC, que questionou a Casa Branca e o Departamento de Justiça, mas não obteve resposta imediata aos pedidos de comentários sobre a declaração de Lowell.

A assessoria de imprensa do Fed não comentou a ação de Trump, nem respondeu à pergunta da CNBC sobre se Cook estaria trabalhando em seu escritório na terça-feira ou remotamente.

Processo pode acabar na Suprema Corte

Se Cook processar, o caso pode acabar sendo decidido pela Suprema Corte, segundo o jornal americano. A Lei do Federal Reserve de 1913 diz que um presidente pode demitir um membro do Conselho da Fed apenas “por justa causa”.

A justificativa apresentada pela equipe de Trump para demitir Cook envolve uma acusação de fraude hipotecária contra a diretora.

A denúncia foi feita por Bill Pulte, diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, que alega que Cook teria declarado simultaneamente dois imóveis como residência principal.

Pulte citou documentos que Cook teria assinado para imóveis em Michigan e Geórgia, afirmando que ela teria declarado cada um como residência principal, com a intenção de obter condições de empréstimo mais vantajosas.

Os documentos teriam sido assinados antes de Cook ingressar no Fed.

O Departamento de Justiça abriu investigação sobre o caso, liderada pelo procurador de indultos dos EUA, Ed Martin, segundo informações do Politico.

“Não vou renunciar”, diz Cook

A diretora do Fed disse que não pretende renunciar o cargo e que vai continuar exercendo suas funções normalmente.

Em comunicado enviado à imprensa por meio de seu advogado, Lowell, Cook declarou que “não há causa legal” para que o presidente a remova da função.

“Não vou renunciar. Continuarei a desempenhar minhas funções para ajudar a economia americana, como venho fazendo desde 2022”, afirmou Cook.