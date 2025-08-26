Dólar perde força pelo mundo após Trump anunciar demissão de diretora do Fed

O dólar perdeu força frente às principais moedas na tarde desta terça-feira, 26, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a demissão da governadora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook. A medida aumentou as preocupações sobre a independência do Banco Central.

Na contramão da moeda norte-americana, o euro avançou 0,37%, para US$ 1,1664, enquanto a libra esterlina subiu 0,24%, para US$ 1,3486. Em relação ao iene japonês, o dólar recuou 0,13%, para 147,57 ienes.

Já frente ao franco suíço, houve queda de 0,24%, para US$ 0,8040. O índice do dólar, que mede a moeda norte-americana contra uma cesta de divisas, caiu 0,33%, para 98,15.

A justificativa para a demissão de Cook foi a alegação do republicano de supostas irregularidades em empréstimos hipotecários. A diretora afirmou que o presidente não tem autoridade legal para demiti-la e que não pretende renunciar ao cargo.

Impacto ao mercado

A notícia gerou reações moderadas nos mercados financeiros. Karl Schamotta, estrategista-chefe da Corpay, disse à Reuters que “o barulho em torno da tentativa de Trump de demitir o governador Cook deixou os mercados praticamente impassíveis”.

Dados melhores que o esperado de pedidos de bens duráveis e da confiança do consumidor também ajudaram a conter maiores oscilações no câmbio.

Investidores acompanham ainda as expectativas sobre a política monetária. Atualmente, operadores precificam em 86% a chance de um corte de juros pelo Fed na reunião de setembro.

O Morgan Stanley se somou a outras instituições ao prever uma redução, após declarações recentes do presidente do Fed, Jerome Powell, sugerindo flexibilização da política monetária.

Na Europa, os rendimentos dos títulos públicos da França subiram em meio ao risco de queda do governo minoritário. O juro dos papéis de 10 anos atingiu 3,53%, o maior desde março.

Segundo analistas do ING, a incerteza política francesa pode afetar a percepção sobre o euro. “A questão mais ampla para a moeda europeia é se as notícias francesas recentes desestabilizam o apetite de forma mais ampla ou se esta é uma questão isolada”, apontaram.

Enquanto isso, as criptomoedas registraram ganhos. O bitcoin avançou 0,57%, para US$ 110.286,43, enquanto o ether subiu 3,34%, para US$ 4.504,07.