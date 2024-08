Ibovespa recupera os 136 mil pontos puxado por alta de 6% de Petrobras

O Ibovespa operava em alta na manhã desta segunda-feira, 26, de 0,91% aos 136.841 pontos. O dia promete ser de ganhos puxado pelo petróleo, que valoriza na esteira do aumento das tensões no Oriente Médio. Somado ao avanço do risco geopolítico, o petróleo também é impulsionado pela expectativa para o início do corte de juros nos Estados Unidos em setembro.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,91% aos 136.841 pontos

+0,91% aos pontos PETR3: +6,25%

+6,25% PETR4: +4,91%

Neste domingo, 25, o grupo extremista do Líbano, Hezbollah, disparou uma centena de foguetes e drones contra Israel no norte do país. Em resposta, Israel enviou cerca de 100 aviões para destruir os lançadores de mísseis do Hezbollah.

Ambos os lados demonstram sinais de disposição para uma continuação do conflito. O Hezbollah promete mais ataques até que Israel concorde com um cessar-fogo em Gaza. Já Israel tem reforçado sua presença militar na região e ameaçado ações mais amplas caso o Hezbollah continue.

No próprio domingo, uma reunião no Cairo começou para tratar do assunto. O mercado teme que os novos conflitos atraiam o Irã, apoiador do Hezbollah, e os Estados Unidos, principal aliado de Israel, aumentando ainda mais a guerra.

Como o Irã é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, o ativo reage. Às 10h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 26, o contrato futuro do petróleo de referência WTI subia 3,27% a US$ 76,87 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent valorizava 3,15% a US$ 81,50 o barril.

A alta do petróleo impacta as ações da Petrobras. A estatal teve ainda recomendação de compra pelo Morgan Stanley. Os analistas do banco também atualizaram o preço-alvo para as ADRs, subindo de US$ 18 para US$ 20, considerando um potencial de valorização próximo de 40% comparado à cotação do último fechamento . Por volta das 11h30, os papéis ordinários (PETR3) subiam 5,38% e os preferenciais (PETR4), 4,47%.

Corte de juros nos EUA

Bruno Cordeiro, analista de Inteligência de Mercado para Petróleo da StoneX, também cita que o petróleo é impulsionado ainda por reflexos da semana anterior, com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole.

Na ocasião, a autoridade disse que há boas razões para acreditar que a inflação voltará à meta de 2%, ao mesmo tempo que o emprego se mantém forte. "Chegou a hora de ajustar a política [monetária]."

Powell também dedicou suas palavras a confirmar o início de corte em setembro.

"A inflação diminuiu significativamente, o mercado de trabalho não está mais superaquecido, as condições do mercado de trabalho estão menos apertadas do que aquelas que prevaleceram antes da pandemia, a oferta está normalizada e o balanço de riscos mudou", disse Powell.

Entretanto, ainda reitera que cronograma e ritmo de cortes dependerão de mais dados.

"O discurso de Powell alimenta perspectivas mais otimistas sobre um consumo mais aquecido de petróleo e derivados, em meio a uma economia também que deve se acelerar com esse início do corte da taxa de juros", pontua Cordeiro.

Boletim Focus

Investidores também repercutem a divulgação do Boletim Focus, que aumentou a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024: de 4,22% para 4,25%. O IPCA para 2025 também passou por uma revisão para cima, de 3,91% para 3,93%. As medianas da inflação para 2026 e 2027 não foram modificadas, ficando em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

O BC manteve a Selic da maioria dos anos em 10,50% (2024), 10% (2025) e 9% (2027), mas subiu a de 2026 de 9% para 9,50%. A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano subiu de 2,23% para 2,43%, enquanto a de 2025 caiu de 1,89% para 1,86%. Já as projeções de 2026 e 2027 ficaram estáveis em 2%.

Por fim, as projeções do câmbio para 2024 e 2027 subiram de R$ 5,31 para R$ 5,32 (2024) e de R$ 5,25 para R$ 5,27 (2027). Já as de 2025 e 2027 se mantiveram em R$ 5,30 e R$ 5,25, respectivamente.

Dólar hoje

Nesta segunda-feira, 26, o dólar devolve parte das perdas e sobe 0,39% aos R$ 5,501. Na sessão anterior, a moeda fechou em queda de 1,97%, cotada a R$ 5,479.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.