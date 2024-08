“Chegou a hora de ajustar a política monetária”, afirma Powell em Jackson Hole

O aguardado discurso em Jackson Hole do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi ao encontro das expectativas de que daria indícios claros de que o o ciclo de queda de juros dos Estados Unidos terá início em setembro, para quando está prevista a próxima decisão de política monetária.

No maior evento de banqueiros centrais do mundo, Powell afirmou que o "chegou a hora de ajustar a política [monetária]" e que o ritmo de cortes dependerá dos próximos dados econômicos.

"A inflação diminuiu significativamente, o mercado de trabalho não está mais superaquecido, as condições do mercado de trabalho estão menos apertadas que aquelas que prevaleceram antes da pandemia, a oferta está normalizada e o balanço de riscos mudou", disse Powell.

Durante o discurso de Powell, as apostas de um corte de juros de 0,5 ponto percentual (p.p.) em setembro aumentaram, com investidores passando a precificar 32,5% de chance ante 24% na véspera. O corte de 0,25 p.p. ainda é precificado como sendo o mais provável.

Powell também demonstrou maior preocupação com o mercado de trabalho. Segundo ele, o risco inflacionário diminuiu e o risco de desemprego cresceu.

"As vagas por desempregado voltou aos níveis pré-pandemia e as condições do mercado de trabalho estão menos apertadas que antes da pandemia, em 2019, quando a inflação rodava abaixo de 2%. É improvável que a o mercado de trabalho seja uma fonte de inflação no curto prazo", afirmou Powell.