Ibovespa hoje: Bolsa cai com exterior após duro discurso de Powell em Jackson Hole

O Ibovespa firmou movimento de queda nesta sexta-feira, 26, com investidores digerindo o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole.

Ibovespa: - 0,52%, 112.941 pontos

Como esperado, Jerome Powell fez um discurso mais duro, reforçando a necessidade de aperto da política monetária para controlar a inflação histórica dos Estados Unidos, mesmo que ao custo de maior desemprego. Powell também traçou paralelos com mandato de Paul Volcker, que contornou a alta de preços do fim dos anos 1970 à frente do Fed.

"História mostra que os custos do emprego para reduzir a inflação provavelmente aumentarão, à medida que a inflação alta se tornar mais enraizada na fixação de salários e preços. A bem-sucedida desinflação Volcker do início dos anos 1980 seguiu-se a várias tentativas fracassadas de reduzir a inflação nos 15 anos anteriores", afirmou Powell nesta manhã.

"Foi necessário um longo período de política monetária muito restritiva para conter a alta inflação. E para iniciar o processo de baixar a inflação para os níveis baixos e estáveis ​​que eram a norma até a primavera do ano passado. Nosso objetivo é evitar esse resultado agindo com determinação agora", disse.

Segundo Powell, a magnitude da alta de juros da próxima reunião vai depender "totalmente" dos próximos dados econômicos, mas que "o registro histórico adverte fortemente contra o afrouxamento prematuro da política [monetária]".

As falas de Powell tiveram efeito imediato sobre o mercado financeiro, com bolsas de valores se firmando no campo negativo, com investidores aumentando as apostas de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos.

A reação no mercado de ações americano foi ainda mais intensa, com os principais índices de Wall Street chegando a cair 2% após o discurso.