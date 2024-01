Ibovespa agora: bolsa opera em alta com inflação do Brasil e EUA abaixo do esperado

O Ibovespa desta sexta-feira, 26, opera em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,42%, aos 128.729 pontos. O principal destaque do pregão de hoje serão dados da inflação do Brasil e dos Estados Unidos. Além disso, investidores repercutem a recuperação judicial da Gol.

Antes da abertura do mercado, o IBGE publicou a prévia da inflação brasileira, que mostra uma desaceleração no primeiro mês do ano. Em janeiro, o indicador alcançou 0,31%, influenciado pela alimentação e bebidas, que voltaram a figurar como maior componente do aumento de preços, após subir 1,53% no mês e colaborar com 0,32 ponto percentual para o resultado. Em dezembro, o índice ficou em 0,40%.

Com números que ficaram abaixo das estimativas do mercado — que previam uma aceleração próxima de 0,5% no mês —, as apostas de que o Banco Central possa ser mais agressivo no corte da taxa básica de juros ganham força.

Ibovespa agora

IBOV: +0,42%, aos 128.729 pontos.

E por falar em inflação e juros, também foram publicados os números do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, indicador usado pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano). Em dezembro, o indicador avançou 0,2% na comparação com novembro, enquanto no anual houve o crescimento de 2,6% — em linha com as projeções. Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,2% ante o mês anterior, em linha com o previsto. Já na leitura anual subiu 2,9%, levemente abaixo do esperado pelos economistas, que previam alta de 3%.

Esses dados eram bastante aguardados, sobretudo por conta da expectativa com o início da flexibilização monetária nos EUA. “[Números abaixo do esperado] fazem as apostas para início do corte de juros para março aumentarem, além de fazer com que o dólar perca um pouco do seu valor e aumentar o apetite aos ativos de maior risco”, diz Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX.

Já no radar corporativo, os investidores acompanham a Gol (GOLL4), que anunciou na véspera o pedido de recuperação judicial (Chapter 11, segundo a legislação norte-americana) no Tribunal de Falências dos EUA, com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões. Na abertura do Ibovespa hoje, os papéis da aérea caiam mais de 10%.

Maiores altas do Ibovespa

Usiminas (USIM5): +3,77%

Pão de Açúcar (PCAR3): 1,17%

BRF (BRFS3): +1,18%

Maiores quedas do Ibovespa

Gol (GOLL4): -12,58%

CVC (CVCB3): -1,87%

Azul (AZUL4): 1,64%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

