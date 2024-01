IPCA-15 em janeiro desacelera e sobe 0,31%, mas alimentos ainda pressionam

A prévia da inflação desacelerou no primeiro mês do ano, chegando a 0,31%, influenciada principalmente pelo segmento de alimentação e bebidas, que voltou a figurar como maior componente do aumento de preços, após subir 1,53% no mês e colaborar com 0,32 ponto percentual para o resultado. Em dezembro, o índice ficou em 0,40%.

Dentro de alimentação e bebidas, o que mais subiu foi a alimentação domiciliar, com alta de 2,04% no mês. Contribuíram para esse resultado as altas da batata-inglesa (25,95%), tomate (11,19%), arroz (5,85%), frutas (5,45%) e carnes (0,94%).

A alimentação fora do domicílio desacelerou, ficando em 0,24% no mês. A refeição e os lanches fecharam janeiro em 0,32% e 0,16% respectivamente, com variações menores na comparação com dezembro.

Setor de transportes

Os preços do grupo Transportes caíram 1,13% em janeiro, após alta de 0,77% em dezembro. O grupo deu uma contribuição negativa de 0,24 ponto porcentual para o IPCA-15, que subiu 0,31% no mês de janeiro.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,63% em janeiro, após recuo de 0,27% no mês anterior. A gasolina caiu 0,43%, após ter registrado queda de 0,24% em dezembro, enquanto o etanol recuou 2,23% nesta leitura, após queda de 0,35% na última.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra).

O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.

Alimentação e Bebidas

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas aumentaram 1,53% em janeiro, após alta de 0,54% em dezembro. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,32 ponto porcentual para o IPCA-15, que subiu 0,31% no mês de janeiro.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve alta de 2,04% em janeiro, após ter avançado 0,55% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,24%, ante alta de 0,53% em dezembro.