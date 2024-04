Ibovespa abre em queda puxado por Vale (VALE3), impactada por possível fusão entre mineradoras

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quinta-feira, 25, em queda, puxado por Vale (VALE3). A companhia é impactada por uma notícia sobre a proposta de US$ 39 bilhões da BHP pela compra da Anglo American. Se concretizado, será uma das maiores fusões do setor em muitos anos, e transformará a mineração no mundo.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,64%, aos 123.938 pontos

A BHP é a maior empresa de mineração do mundo e deseja adquirir a concorrente Anglo American. Essa oferta representa um potencial marco no setor em mais de uma década, com a fusão das duas empresas resultando na maior mineradora do planeta. Como reflexo, as ações da Anglo American registraram uma valorização de 13,56% às 10h20 desta quinta.

A Anglo American, que tem um valor de mercado avaliado em 27 bilhões de euros (equivalente a US$ 34 bilhões), anunciou na quarta-feira, 24, ter recebido uma oferta para uma fusão acionária completa. Segundo a companhia, a proposta da BHP inclui também a condição de que a Anglo separe suas participações em unidades de platina e minério de ferro na África do Sul.

O mercado também repercute os números de Vale do primeiro trimestre de 2024. A companhia reportou um lucro 13% menor no período. Os resultados apontaram para um lucro de US$ 1,679 bilhão no primeiro trimestre, queda de 9% ante 1T23 e 31% a menos na comparação trimestral. Com a possibilidade de uma concorrente ainda maior no mercado e a frustração dos investidores, os papéis VALE3 recuava 1,23% a R$ 62,84 às 10h24, impactando o Ibovespa.

Nesta quinta, haverá a divulgação dos balanços de Microsoft e Alphabet nos Estados Unidos e de Cielo (CIEL3), Klabin (KLBN11) e Multiplan (MULT3) no Brasil.

Outro driver que o mercado acompanha é a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA. O PIB por lá cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2024, segundo o Departamento de Análises Econômicas do governo americano. O valor indica uma desaceleração em relação ao ritmo que o país estava no fim de 2023. No último trimestre do ano passado, o PIB americano avançou 3,4%.

A Reforma Tributária também está nos holofotes. Na tarde de ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou o projeto de lei complementar que regulamenta a Reforma Tributária ao Congresso. Após o envio, Bernard Appy, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, anunciou que a alíquota do imposto sobre valor agregado (IVA) proposto na reforma ficará entre 25,7% e 27,3%, com uma média provável de 26,5%.