PIB dos EUA desacelera e cresce 1,6% no 1º trimestre de 2024

O PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2024, informou nesta quinta, 25, o BEA (Departamento de Análises Econômicas, na sigla em inglês), do governo americano.

Com o avanço deste início de ano, o PIB americano atingiu 28,28 trilhões de dólares. Esta é a primeira estimativa do PIB. O BEA divulga outras duas análises, sendo que a terceira delas é considerada a definitiva.

O valor indica uma desaceleração em relação ao ritmo que o país estava no fim de 2023. No último trimestre do ano passado, o PIB americano avançou 3,4%, A redução surpreendeu o mercado, que esperava alta de 2,5%.

Ao mesmo tempo, houve preocupação pela alta da inflação e pelo número moderado de pedidos de auxílio por desemprego, o que indica um mercado de trabalho aquecido.

O BEA divulgou que o índice de inflação PCE (Gastos pessoais dos consumidores) avançou 3,4% no primeiro trimestre, ante uma alta de 1,8% no último trimestre de 2023. Ao excluir os gastos com comida e energia, que são mais voláteis, o indicador avançou 3,7%, ante 2% no trimestre anterior. Os dados detalhados do PCE de março serão divulgados na sexta, 26. O PCE é um dos principais indicadores que ajudam o Fed a definir a taxa de juros. Em 2023, os EUA tiveram um avanço total do PIB de 2,5%. O FMI estima que os Estados Unidos avancem 2,7% em 2024, e 1,9% em 2025.

O que explica a desaceleração do PIB do EUA?

A redução no crescimento foi puxada por queda nos gastos dos consumidores, investimentos imobiliários e despesas dos governos estaduais e locais, segundo o BEA.

"É comum que o consumo da população seja menor no primeiro trimestre em comparação com o último trimestre, devido a eventos sazonais, como a Black Friday e as festas de fim de ano, quando ocorre um aumento significativo nos gastos. Além disso, o governo está gradualmente reduzindo os gastos devido à diminuição do auxílio pandêmico ao longo dos últimos trimestres", analisa Gustavo Cruz. estrategista-chefe da RB Investimentos.

O Fed, o banco central americano, tem buscado aumentar as taxas de juros para tentar frear o consumo no país e, consequentemente, a inflação. Nos últimos dois anos, foram 11 altas, e a taxa está no patamar entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Analistas do mercado apontam que a situação ainda incerta, com inflação resistente, pode fazer com que o Fed mantenha uma postura de cautela e possa postergar o início da queda da taxa de juros.