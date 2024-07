Balanço da Vale (VALE3), IPCA-15 e PIB dos EUA: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em queda na manhã desta quinta-feira, 22. Tanto os índices pré-futuro dos Estados Unidos, como o fechamento das bolsas da Ásia e a abertura do mercado europeu foram impactadas negativamente pela reação negativa de investidores aos balanços das big techs Tesla (TSLA34), montadora de veículos elétricos de Elon Musk, e Alphabet (GOGL34), controladora do Google.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram duras perdas, com os índices Nasdaq e S&P 500 registrando o pior desempenho diário desde 2022, o que impactou diretamente a bolsa brasileira. Hoje, no pré-mercado, o Ibovespa futuro ainda reflete o tom de pessimismo e recua.

Além dos balanços americanos, os resultados corporativos da Europa também mostram uma tendência mais negativa do que positiva para o segundo trimestre de 2024. A Stellantis (MIL: STLA), grupo que inclui as montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, viu seu lucro cair 48% no primeiro semestre, e suas ações chegaram a cair 8,47% por volta das 7h40.

Já no mercado britânico, a Anglo American (LON: AAL) registrou uma queda de 0,60% no pré-mercado, depois de reportar um prejuízo no primeiro semestre devido a uma baixa contábil. Vale lembrar que a mineradora foi alvo de tentativas de aquisição pela BHP (NYSE: BHP) meses atrás. Mas, em contraste, as ações da Unilever (LON: ULVR) subiam 6,47% em Londres, também por volta das 7h40, após a multinacional anglo-holandesa anunciar uma receita semestral acima das expectativas.

Balanço de Vale (VALE3)

O mercado aguarda a divulgação hoje, após fechamento das negociações, do balanço da Vale (VALE) do segundo trimestre de 2024. Além da mineradora, Hypera (HYPE3) e Multiplan (MULT3) também divulgam seus números pós fechamento do mercado.

A expectativa de grandes bancos é que a mineradora reporte uma recuperação gradual em seus resultados. De acordo especialistas, a queda do preço do minério de ferro visto no período, pode ser compensada pelo aumento de vendas da commodity, além do avanço no preço de outros metais, como cobre e níquel.

O consenso Bloomberg projeta uma receita líquida em US$ 10,224 milhões, com lucro líquido de US$ 2,092 bilhões. As estimativas para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) é de US$ 4,283 bilhões, com a margem Ebitda em 41,9%.

IPCA-15 e arrecadação federal

De olho nos indicadores locais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de julho, conhecido como a prévia da inflação no Brasil. O consenso LSEG prevê uma alta de 0,23% na base mensal e 4,38% na base anual. Em junho, o IPCA-15 ficou em 4,06% na comparação com junho de 2023, e 0,39% ante maio. Caso a expectativa se concretize, mostraria uma aceleração em 12 meses, mas uma desaceleração mensal, o que deve ajustar apostas para o Comitê de Política Monetária (Copom) na semana que vem.

A Receita Federal também divulga, às 10h30, a arrecadação do governo federal de junho. A estimativa do LSEG prevê R$ 204,9 bilhões. Na segunda-feira, 22, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, antecipou os dados que serão divulgados hoje pelo fisco e disse que a arrecadação registrou uma alta real de 11,02% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, levando o resultado acumulado do primeiro semestre a registrar uma elevação real de 9%.

PIB dos EUA

Já nos Estados Unidos, o destaque entre os indicadores é a prévia do Produto Interno Bruno (PIB). Investidores acompanham de perto os números para ajustar as apostas do primeiro corte de juros pelo Fed. No momento, segundo a plataforma Fed Watch, a maior parte do mercado precifica que a primeira redução será em setembro.

Para o PIB, os economistas temem que, caso o indicador venha acima de 2%, atrase o ciclo de cortes do Fed. O consenso do FactSet prevê uma alta de 1,9%, mas outras projeções, como o Nowcast do Fed NY, aponta para 2,2%. Apesar do número acima de 2%, ambos mostrariam uma desaceleração ante o trimestre anterior que veio em 2,9%.

Agenda de Lula, Haddad e Campos Neto

O mercado também acompanha as agendas de autoridades nesta quinta-feira. No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cumpre compromissos do G20 às 16h e tem reuniões bilaterais com Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Tesouro do Reino Unido ao longo do dia. Antes, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, também participa do G20, às 9h.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião, às 15h, com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza. Na sequência, às 16h, Lula tem reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e às 17h, se encontra com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).