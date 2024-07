IA transforma tarefas em Wall Street, mas profissionais ainda estão céticos

No setor financeiro, a inteligência artificial (IA) está transformando a maneira como os profissionais trabalham, trazendo rapidez e facilidade para diversas tarefas. No entanto, a adoção da IA varia entre entusiasmo e ceticismo, com diferentes experiências sendo compartilhadas pelos envolvidos

De acordo com reportagem da Business Insider, a velocidade é um dos principais benefícios da IA generativa. Christina Melas-Kyriazi, da Bain Capital Ventures, liderou uma rodada de financiamento poucos dias após um software de aprendizado de máquina identificar uma oportunidade de investimento. Isso foi possível devido à capacidade da IA de identificar tendências emergentes rapidamente.

Da mesma forma, Sébastien Page, da T. Rowe Price, utiliza relatórios gerados por IA que agregam o sentimento de mercado de milhares de notas de analistas, algo que seria praticamente impossível manualmente. Esse tipo de tecnologia está revolucionando a maneira como as informações são processadas e utilizadas no setor financeiro.

Redução do trabalho manual

A IA também está substituindo tarefas repetitivas e demoradas. Analistas da JPMorgan e do Man Group estão economizando horas diárias em tarefas administrativas, permitindo que se concentrem em atividades mais estratégicas. Eric Burl, do Man Group, destaca que a IA pode identificar as melhores negociações baseadas em dados históricos, oferecendo uma verdadeira vantagem competitiva.

No entanto, alguns profissionais são céticos quanto à eficácia da IA. Um analista quantitativo afirmou que, embora as ferramentas de IA apresentem melhorias, ainda não houve uma mudança revolucionária.

A adoção da IA também pode alterar as trajetórias de carreira tradicionais em Wall Street. Com a eliminação de muitos trabalhos de entrada de dados, os caminhos profissionais podem mudar. Em uma pesquisa da Accenture Research, 62% dos entrevistados esperam que a IA aumente o estresse e o burnout.

Apesar dos benefícios, há preocupações com a confiabilidade da tecnologia e seu impacto no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O ex-diretor da JPMorgan expressou receios sobre ferramentas de IA que replicam o sucesso dos melhores banqueiros, pois isso poderia causar tensões entre colegas.

Oportunidades futuras

As empresas estão experimentando e desenvolvendo modelos de IA, mas enfrentam desafios na implementação. Keri Smith, da Accenture, observou que as empresas financeiras que já investiram na modernização tecnológica estão na vanguarda da adoção da IA. No entanto, a adoção generalizada da IA ainda encontra resistência, especialmente entre profissionais mais velhos.

Enquanto algumas empresas, como a JPMorgan, estão automatizando o trabalho básico e replicando o trabalho de seus melhores executivos, outras, como a Blackstone, estão construindo equipes especializadas em IA para maximizar a produtividade e reduzir custos.

A IA está transformando o setor financeiro, oferecendo novas maneiras de processar dados, tomar decisões e aumentar a eficiência. No entanto, a adoção dessa tecnologia varia amplamente, com algumas empresas e profissionais abraçando a mudança, enquanto outros permanecem céticos. A verdadeira extensão do impacto da IA em Wall Street ainda está por ser vista, mas é claro que a tecnologia está aqui para ficar.