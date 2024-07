Stellantis tem queda de 48% no lucro líquido do 1º semestre

A Stellantis divulgou na quinta-feira, 25, uma queda acentuada no lucro líquido do primeiro semestre, citando volumes reduzidos, lacunas temporárias de produção e menor participação de mercado na América do Norte.

A empresa, que possui nomes conhecidos como Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler e Peugeot, relatou lucro líquido de 5,6 bilhões de euros (US$ 6,07 bilhões) no primeiro semestre, queda de 48% em relação ao mesmo período de 2023.

A receita operacional ajustada da Stellantis para os primeiros seis meses de 2024 chegou a 8,5 bilhões de euros, queda de 5,7 bilhões de euros no ano, principalmente devido ao desempenho ruim na América do Norte.

A Stellantis registrou receitas líquidas de 85 bilhões de euros no primeiro semestre, queda de 14% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

As ações da Stellantis listadas em Milão caíram 8,8% na manhã desta quinta-feira.

“O desempenho da empresa no primeiro semestre de 2024 ficou aquém de nossas expectativas, refletindo tanto um contexto desafiador da indústria quanto nossos próprios problemas operacionais”, disse o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, em comunicado divulgado pela CNBC.

“Embora ações corretivas fossem necessárias e estejam sendo tomadas para resolver esses problemas, também iniciamos uma blitz de produtos, com nada menos que 20 novos veículos sendo lançados este ano, e com isso trazemos maiores oportunidades”, ele acrescentou “Temos um trabalho significativo a fazer, especialmente na América do Norte, para maximizar nosso potencial de longo prazo.”

Dos 20 lançamentos de novos produtos planejados para 2024, a Stellantis disse que 10 já haviam iniciado a produção nos primeiros seis meses do ano.

Os resultados da Stellantis vêm logo após os lucros do segundo trimestre das montadoras americanas General Motors e Ford.

A GM aumentou na terça-feira várias metas financeiras importantes após superar confortavelmente as expectativas de lucros de Wall Street. Já a Ford relatou na quarta-feira uma queda no lucro ajustado, decepcionando o mercado.